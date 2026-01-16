A$AP Rocky¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢µ¯¶È²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëA$AP Rocky¤¬¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4ºîÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ØDON¡ÇT BE DUMB¡Ù¤ò¤¤ç¤¦16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDON'T BE DUMB¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡º£ºî¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤«¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ÎÍ½Ìó¤¬13ËüËç¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤ËSpotify¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×ºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂ¿¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë100Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥×¥ê¥»¡¼¥Ö¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢¥×¥ê¥»¡¼¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢Tyler, The Creator¡¢Brent Faiyaz¡¢Doechii¡¢Gorillaz¡¢Thundercat¡¢Jon Batiste¡¢will.i.am ¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¼´¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¼Â¸³Åª¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢A$AP Rocky¤Î¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÁ¯ÌÀ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÀ©ºî¡£A$AP Rocky¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë6¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÊGR1M¡¢MR. MAYERS¡¢RUGAHAND¡¢BABUSHKA BOI¡¢DUMMY¡¢SHIRTHEAD¡Ë¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤â¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØDON¡ÇT BE DUMB¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò²£ÃÇ¤·Â³¤±¤ëA$AP Rocky¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
