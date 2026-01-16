44ºÐ¡¦µÚÀîÆà±û¡¢¡È·àÅª¥Á¥§¥ó¥¸¡É¡¡¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ê¥ª¤Á¤ã¤ó¤â¹¥¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÚÀîÆà±û¡Ê44¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¡È¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û44ºÐ¡¦µÚÀîÆà±û¡¢Ç¯Ëö¡ÁÇ¯»Ï¤Î¡È·àÅª¥Á¥§¥ó¥¸¡É¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Þ¤È¤á
¡¡µÚÀî¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤Ë¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤ËÂçÃÀ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Î¶âÈ±¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Î #È´¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ö¥ê¡¼¥Á ¤Ç²«¿§¤á¤Î¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÌëÌµ»ö¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Çº£Ä«ÅÔÆâ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÂ¤ÇÈþÍÆ±¡ #¥Þ¥¤¥È¥ê¥¨ ¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈºÆ¤ÓÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¼¡¤Î½Ð±éºîÉÊ¤Ï2·î¤ÎÉñÂæ #ÈÕ¥«¥é³Ø¹» ¡£ËÜÈÖ¤Î¾¯¤·Á°¤Ë°Å¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤È·î¤À¤±¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÌÀ¤ë¤¤¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÃãÈ±(Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶âÈ±)¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆ¤ÓÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢¹õ¢ª¶â¢ªÃã¤ÈÈ±¿§¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿µÚÀî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¥ì¥¤¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¶âÈ±¤À¡¼¡×¡ÖÆà±û¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ã¥´¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¶âÈ±½ª¤ï¤ê¡©¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¤³¤Î¥Ê¥ª¤Á¤ã¤ó¤â¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û44ºÐ¡¦µÚÀîÆà±û¡¢Ç¯Ëö¡ÁÇ¯»Ï¤Î¡È·àÅª¥Á¥§¥ó¥¸¡É¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Þ¤È¤á
¡¡µÚÀî¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤Ë¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤ËÂçÃÀ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Î¶âÈ±¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Î #È´¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ö¥ê¡¼¥Á ¤Ç²«¿§¤á¤Î¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÌëÌµ»ö¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Çº£Ä«ÅÔÆâ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÂ¤ÇÈþÍÆ±¡ #¥Þ¥¤¥È¥ê¥¨ ¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈºÆ¤ÓÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¼¡¤Î½Ð±éºîÉÊ¤Ï2·î¤ÎÉñÂæ #ÈÕ¥«¥é³Ø¹» ¡£ËÜÈÖ¤Î¾¯¤·Á°¤Ë°Å¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤È·î¤À¤±¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÌÀ¤ë¤¤¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÃãÈ±(Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶âÈ±)¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆ¤ÓÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢¹õ¢ª¶â¢ªÃã¤ÈÈ±¿§¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿µÚÀî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¥ì¥¤¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¶âÈ±¤À¡¼¡×¡ÖÆà±û¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ã¥´¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¶âÈ±½ª¤ï¤ê¡©¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¤³¤Î¥Ê¥ª¤Á¤ã¤ó¤â¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£