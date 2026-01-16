¥á¥í¡¼¥Ë°Ë¼óÁê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¾Ð´é¤Î¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶á¤¯¡×¡È¥¢¥Ë¥áÉ÷¡É²Ã¹©¤âÈäÏª
¡¡ÍèÆüÃæ¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë°Ë¼óÁê¡Ê49¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼«¹ñ½é¤Î½÷À¼óÁê¤Î2¿Í¡£²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¼óÁê´±Å¡¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¡Ö2¹ñ¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¾Ð´é¤Î¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¡È¥¢¥Ë¥á¡É¥¿¥Ã¥Á¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤â·ÇºÜ¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡ÖÍ§¾ð¤È¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡×¡ÖÆü°Ë¤Îå«¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£