ºå¿ÀÂç¿ÌºÒµ¾À·¼Ô¤éÌÃÈÄÄÉ²Ã¡¡12¿Í¡¢¡Öº£¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¡×¤È°äÂ²
¡¡ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Îµ¾À·¼Ô¤é¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ç¤²¤¿¡Ö°ÖÎî¤ÈÉü¶½¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç16Æü¡¢¿·¤¿¤Ë12¿Í¤ÎÌÃÈÄ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼°Åµ¤ËË¬¤ì¤¿°äÂ²¤é¤Ï¡Öº£¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈË´¤¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£ÌÃÈÄ¤Ï·×5082¿ÍÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¾ºÎæÉ×¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤Î1Ç¯È¾¸å¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Éã´îÄ÷¤µ¤ó¤ÎÌÃÈÄ¤ò¡¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÃÏ²¼¤Î¡ÖâÔÁÛ¶õ´Ö¡×¤ÎÊÉ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡1995Ç¯1·î17Æü¤Ë¼«Âð¤¬Á´²õ¤·¡¢À¾¶è¤Î²¾Àß½»Âð¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿´îÄ÷¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÍÁ³ÂÎÄ´¤òÊø¤·96Ç¯4·î¤ËÆþ±¡¡£¡ÖÁá¤¯²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ì¤Þ¤Þ6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£