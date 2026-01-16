Ã¤¸ÊÎÃ²ð¤¬³ÚÅ·»ÄÎ±¡¡ÀÐ°æGM¤«¤é¡Ö°¦¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕÄº¤¤¤¿¡×·èÃÇ¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡¡12µåÃÄ¤ÇÍ£°ìµî½¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿
¡¡¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢µî½¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤Î³ÚÅ·»ÄÎ±¤¬16Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆâÍÆ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¡ÊGM¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìá¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤âÆ±¤¸¡£´¶¼Õ¤òÉ½¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÅìËÌ¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÎ©Ì¿Âç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿Ã¤¸Ê¤Ï23Ç¯¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿158°ÂÂÇ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢7Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï114»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦240¤ÎÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òµåÃÄÂ¦¤ËÄ¾ÁÊ¡£¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯µåÃÄ¤Ï¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÉÍ¤¬»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ã¤¸Ê¤Ï12µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¡¢µî½¢¤¬Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£