¸¤¤¬¤ß¤»¤ë¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¹ÔÆ°¡Ù6¤Ä¡¡»ô¤¤¼ç¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁð¤ä°¦¸¤¤Î¿´Íý¤Þ¤Ç
¸¤¤¬¤ß¤»¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¹ÔÆ°
¸¤¤¬¤ß¤»¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÆÃ¸¢¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¸¤¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»ô¤¤¼ç¤ä²ÈÂ²¤ò»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²Ä°¦¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²Ä°¦¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤ÎÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜÇ½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤¹ÔÆ°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¸¤¤Î¿´Íý¤âÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Á¤®¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Á´ÎÏ¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ë
»ô¤¤¼ç¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤È¤¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¡¢¤ª»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯Ä¾Á°¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Á¤®¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Á´ÎÏ¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤Ï¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´ò¤·¤µ¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î¡ÖÂç¹¥¤♡¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Á¤®¤ì¤ÆÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Àª¤¤¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ª¤·¤ê¤Þ¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
2.ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¥´¥í¥ó¤È¿²Å¾¤¬¤ë
»ô¤¤¼ç¤ÎÆÃ¸¢¤È¤â¸À¤¨¤ë°¦¸¤¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¥´¥í¥ó¤È¿²Å¾¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¥´¥í¥ó¤È¿²Å¾¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢°ÂÁ´¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªÊ¢¤òÉï¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¡¢´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¡¢¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¡¢¡ÖÅ¨°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¡¢¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¤É¤³¤Ø¤Ç¤â»ô¤¤¼ç¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë
¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ë¿²¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¤¤Ï·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÉÔ°Â¤ÇÌÄ¤¤¤¿¤êËÊ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¬Î¥ÉÔ°Â¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4.¼ê¤Ç¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¤È¤¹¤ë
¡ÖÍ·¤Ü¤¦¡©¡×¡ÖÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡©¡×¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¡©¡×¤Ê¤É¤È´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÏÓ¤äÉ¨¤ò¼ê¤Ç¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ª¤Í¤À¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈîËþ¤äÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°¦¸¤¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÎÍ¿¤¨¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.ÂÎ¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÌ²¤ë
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¤·¡¢¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ó¤¤µ¤¨¤â¡¢¿²¸À¤µ¤¨¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Þ¤Ë¤è¤À¤ì¤¬Éþ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤¨¤â¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
6.Ì²¤¤¤Î¤ò²æËý¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
½¢¿²Á°¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¿²¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ì²¤¤¤Î¤ò²æËý¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡ÖÀè¤Ë¿²¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ëー¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ò¤·¤ç¤Ü¤·¤ç¤Ü¤È¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤é¤Î¡Ö¤Í¤ó¤Í¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬¤ß¤»¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¹ÔÆ°¤ò6¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Á¤®¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Á´ÎÏ¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ë ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¥´¥í¥ó¤È¿²Å¾¤¬¤ë ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â»ô¤¤¼ç¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë ¼ê¤Ç¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¤È¤¹¤ë ÂÎ¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÌ²¤ë Ì²¤¤¤Î¤ò²æËý¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¹ÔÆ°¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¹½¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°¦¸¤¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤âÆ°²è¤Ë¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤ä¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡