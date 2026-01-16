¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ë¥±¥ó¥³¥Ð»²Àï¡©¡¡»àÌÇ²óÞâÊÔ¤ÎÏ¢ºÜ»þ¤«¤é¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë
¡¡2026Ç¯1·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£1·î15Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¡ÊÂè50ÏÃ¡Ë¤Ë·Ý¿Í¡¦¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê°Ê²¼¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¡Ë¤¬À¼Í¥¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥±¥ó¥³¥Ð¤¬±é¤¸¤¿·Ý¿Í¥¥ã¥é
¡¡Âè50ÏÃ½ªÈ×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë»àÌÇ²óÞâ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ËÍí¤à35ºÐ¤Î·Ý¿Í¡¦¹â±©»ËÉ§¡£¡Ö¤Û¤Ê¤â¤¦¡Ê·Ý¿Í¤ò¡Ë¤ä¤á¤Æ¤Þ¤¨¡×¡Ö°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ó¥ª¥Þ¥¨¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤»¤§¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Íî¤Á¹þ¤à¹â±©¤Ë¡Ö²¶¤Ï·ù¤¤¤ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¹â±©¤Î¥Í¥¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¡Ê¤ª¤½¤é¤¯ÀèÇÚ¤Î¡Ë·Ý¿Í¡¦¥±¥ó¤µ¤ó¡£
¡¡²£¡¦¸åÊý¤ò´¢¤ê¾å¤²¤¿¥½¥Õ¥È¥â¥Ò¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈ±·¿¤äºÙ¤¤ÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥±¥ó¤µ¤ó¤³¤½¡¢º£²ó¥±¥ó¥³¥Ð¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£Ï¢ºÜÅö»þ¤«¤é¥±¥ó¤µ¤ó¤¬¥±¥ó¥³¥Ð¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¸å¤ËSNS¤Ç¤Ï¤³¤Î¥±¥ó¤µ¤ó¤ò¥±¥ó¥³¥ÐËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè50ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¥±¥ó¥³¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤¬¸ø³«¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÁ°¡¹¤«¤é¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¢¥ì¡Ê¥±¥ó¤µ¤ó¡Ë¤ÏÂ¿Ê¬²¶¤ä¤È¡×¡Ö²¶¤Ë¡ÊÌò¤¬¡Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼þ¤ê¤Ë¿á¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¤¬Ç÷¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¤³¤ì¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÄ¾¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ»þ¡¢ºîÃæ¤Ë¼«¿È¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë1¿Í¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ê¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔµ¡·ù¤Ë¡Ø¤ªÁ°½Ð¤Æ¤¿¤Ê¡Ù¸À¤¦¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤Ë¤Æ¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤ÏÅìÆ²°ª¡£¡Ö±Æ¶Á¤µ¤ì¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ð¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Ø¥¢¤·¤è¤«¤Ê»×¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¥±¥ó¥³¥Ð¤¬ÅìÆ²¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤«¤é¤â¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡¢Ì¡²èÀìÌçÈÖÁÈ¡ØÌ¡Æ»¥³¥Ð¥ä¥·¡Ù¤Ë¤Æºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ú¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡× ÊüÁ÷Ä¾Á°¡ª¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù ÁíÉü½¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃÈÖ¡Û¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£º£¸å¤â¥±¥ó¥³¥Ð¤È¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸=²ÃÆ£¤«¤Å¤¡Ë