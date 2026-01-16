¡Ö¹ä¾»¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤è¤ê¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡¡¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¸ø¼°X¤¬¥¢¥Ë¥á2´ü³«»ÏÄ¾Á°¤Ë²áµî¤ÎÂç´îÍø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡£ÊüÁ÷¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¸ø¼°X¡Ê@FRIEREN_PR¡Ë¤Ç¤Ï²áµî¤ÎÅê¹Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÁí½¸¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ï¡©¡¡¡ÖÁí½¸¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¡û¡û¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¤â¤È¡¢Âç´îÍøÅê¹Æ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¸ø¼°X¡£¡ÖÁí½¸¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ò¤â¤È¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¡Ö¡û¡û¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×Åê¹Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡ÖÁí½¸¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ÎÉ½¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡Ö¹ä¾»¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Åê¹ÆÆâ¤Î¡Ö¹ä¾»¡×¤È¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Îºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤Î¤³¤È¤À¡£Åê¹Æ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼¨¤¹È¿±þ¡Ê¤¤¤¤¤Í¡¢¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ë¿ô¤âÁ´ÂÎ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ä¾»¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤¬¥Õ¥êー¥ì¥ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯4·î18Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤È¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×2023Ç¯41¹æ¤È42¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ç1Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤ê¤É¡¢¾®³Ø´Û¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥³¥é¥Ü¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ãç¡£¡Ö¹ä¾»¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¹½¿Þ¤ÏÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¹½¿Þ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ä¾»¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤Ë¼¡¤¤¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ï¡ÖË½Áö¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡£»°ÎØ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¬Ãì¤Ë¾×ÆÍ¤·²£Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥åー¥ë¤ÊÆ°²è¤À¡£14Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ËÜÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤É¤¦¤è´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÊÖÇ¼¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖË½Áö¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤È¤È¤â¤Ë13Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÏ«Æ¯¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤â¥·¥åー¥ë¤ÊÅê¹Æ¡£¥ß¥ß¥Ã¥¯¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¤¤¿¥Ç¥¹¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¥Õ¥êー¥ì¥ó¡£Åê¹ÆÆü¤¬ÅÚÍËÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÃæ¤Î¿Í¡Ë¤òÏ«¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿Åê¹Æ¤òÍÞ¤¨¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÂ®Êó¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬2026Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Åê¹Æ¤À¡£²þ¤á¤ÆTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬»Ç¤¨¤ë·ë²Ì¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Ï1·î16Æü23»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£Âè1´ü¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤«¤éÌó2Ç¯¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=²ÃÆ£¤«¤Å¤¡Ë