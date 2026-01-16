¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤òÊü´þ¤·¤Æ¾×·â¤ÎÇ¯94²¯±ß·ÀÌó¡¡¥É·³¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼ÅÅ·â¹ç°Õ¤ËÊÆØ³Á³¡ÖÁÀ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤¬ÅÅ·âÅª¤Ê·Á¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼(C)Getty Images
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¶¯²½¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¾×·â¤Î¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Î¡ÈÂçÌÜ¶Ì¡É¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î15Æü¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ç¡ÖNo.1¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó379²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿¡£Æ±¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2Ç¯¸å¤Î2027Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤Î¾ò¹à¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¡ÈÃ»´ü·ÀÌó¡É¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾×·â¤ÎÅ¸³«¤À¡£¸½ºß28ºÐ¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÙ¤Îµå±ãÁª½Ð¤ò¸Ø¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÇÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤â³ÍÆÀ¡£¥«¥Ö¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿ºòµ¨¤â136»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£FA¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Åß¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬³ÍÆÀ¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂ¿»ÎºÑ¡¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢³°Ìî¿Ø¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿ºòµ¨¤â¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¼éÈ÷¤ÇÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÏªÄè¡£¤µ¤é¤Ë1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Ï³°¤µ¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÈ¾¤ÐÀïÎÏ³°¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼åÅÀ¤òÊä¤¦¾å¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤¿Íºà¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯8000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤À¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ö¥¹Â¦¤«¤éQO¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î¾å°Ì»ØÌ¾¸¢¤òÊü´þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Î´ð½à³ÛÄ¶²á¤Ë¤è¤ê¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»æ¡ØCalifornia Post¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢2°Ì¡¢3°Ì¡¢5°Ì¡¢6°Ì¤Î»ØÌ¾¸¢¤òÁÓ¼º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿µåÃÄ¤ÎÆ°ÀÅ¤¬ÎãÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤òÊü´þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î²ÁÃÍ¤Î¹â¤µ¤¬Â¿Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Æ±»þ¤Ë¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤ÎÂçÊª³ÍÆÀ¤ËÊÆµå³¦¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿±½¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥ÞÀ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁÀ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤â¡ØÌîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÄ¶ÂçÊªFAÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤È³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡×¤ÈÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÆ¤Ó¡È°¤ÎÄë¹ñ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ÀÌó¤¬µå³¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤È¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¤¤¤«¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤ò´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]