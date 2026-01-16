»ÖÅÄ²»¡¹¡¡¡ÖFRIDAY¡×¤ÎÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÍýÁÛ¤ÎÃËÀÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»ÖÅÄ²»¡¹¡Ê27¡Ë¤¬¡¢16ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×¤ÇÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡ÖÌþ¤·¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢40Ê¬¤ËµÚ¤Ö¥½¥í¥á¥¤¥¥ó¥°DVD¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤ÎÃËÀÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ºòÇ¯4·î¤«¤é¤ÏNHKE¥Æ¥ì¡Ö¹â¹»¹ÖºÂ¡¡ÃÏ³Ø´ðÁÃ¡×¤ÎMC¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Öº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦12¡Ë¤ä23Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö²ø½ÃÅ·¹ñ¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£