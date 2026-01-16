Í§Ã£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÙ¶¯²ñ¡£ÃËÍ§Ã£¤ÎÎø¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¥À¥À¤â¤ì!?¡¿¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª4㉘
¡Ø¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª4¡Ù¡ÊÌÊÌî¥Þ¥¤¥³/KADOKAWA¡ËÂè28²ó¡ÚÁ´29²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢½ÇÉã¤µ¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³ØÀ¸¤Î¥á¥¤¡£³°¸«¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¥á¥¤¤Ï¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê½ÇÉã¤µ¤ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤ä¤é¸Ø¤é¤·¤¤¤ä¤é¡£¤Ç¤â¡¢½ÇÉã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥¤¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ°¦¤·¤¤¡£ÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖÍÆ»Ñ¡×¤ä¡ÖÎø¡×¤Ê¤ÉÇº¤ß¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢½ÇÉã¤µ¤ó¤È¤ÎËèÆü¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡£¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿½ÇÉã¤µ¤ó¡¢ÃçÎÉ¤·¤Õ¤¿¤ê¤Î°¦¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Æ±µïÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤1¡Á3´¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¿·´©4´¬¤«¤é¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢½ÇÉã¤µ¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³ØÀ¸¤Î¥á¥¤¡£³°¸«¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¥á¥¤¤Ï¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê½ÇÉã¤µ¤ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤ä¤é¸Ø¤é¤·¤¤¤ä¤é¡£¤Ç¤â¡¢½ÇÉã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥¤¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ°¦¤·¤¤¡£ÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖÍÆ»Ñ¡×¤ä¡ÖÎø¡×¤Ê¤ÉÇº¤ß¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢½ÇÉã¤µ¤ó¤È¤ÎËèÆü¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡£¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿½ÇÉã¤µ¤ó¡¢ÃçÎÉ¤·¤Õ¤¿¤ê¤Î°¦¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Æ±µïÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤1¡Á3´¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¿·´©4´¬¤«¤é¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª