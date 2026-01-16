¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡ÖÎ©Ì±¸øÌÀ¿·ÅÞ¡×¤ËÎ¨Ä¾¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö£²¤Ä¤ÎÅÞ¤¬£±¤Ä¤Ë¡Ä¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÃæÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤¬16Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£2·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤Ë¼Â»Ü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ßÁªµó¶¨ÎÏ¤·¡¢ÊÝ¼é¿§¤ò¶¯¤á¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡£¸øÌÀ¤ÏÁ´¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÎ©Ì±½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¸øÌÀ½Ð¿È¸õÊä¤ÏÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Ç½ç°Ì¤ò¾å°Ì¤ËÍ¥¶ø¤¹¤ë¡£16Æü¡¢ÅÞÌ¾¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£»á¤¬15Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´ú¤¬É¬Í×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ú¤È¤·¤Æ5¤Ä¤Î´ú¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦Î©·û¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¡£MC¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤«¤é¡Ö¤¨¡¢º£¤Þ¤ÇÎ©·û¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬Î©·û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤Ï¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢Î©·û¤â¤â¤È¤â¤È°ìÄê¤ÎÉý¤Î¤¢¤ë¥¯¥»¤Î¶¯¤¤ÅÞ¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÖÅú¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÆ»¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅÞ¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÃæÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë5¤Ä¤Î´ú¤È¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¥â¥Ç¥ë¡×¡ÖÊñÀÝ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡Ö1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDPÇÜÁý¡×¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê³°¸ò¡¦ËÉ±ÒÀ¯ºö¤È·ûË¡²þÀµ¡×¡ÖÀ¯¼£²þ³×¤ÎÃÇ¹Ô¤ÈÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Î¼Â¸½¡×¤ò»Ø¤¹¡£