EXILE NAOTO¡¢ÆùÂÎÈþºÝÎ©¤Ä¾åÍç»Ñ¤Î¥×¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÇ¨¤ì¤¿È±¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛEXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤ÎEXILE NAOTO¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥×¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSB¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÇ¨¤ì¤¿È±¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¶»¶Ú¥ì¥Ù¥Á¤Ê¾åÍç»Ñ
NAOTO¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Ù¥Ã¥É¤ÇË¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÇ¨¤ì¤¿È±¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¿å¤âÅ©¤ë¤¤¤¤ÃË¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶»¶Ú¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¿§µ¤¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
