¡Ö¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ç¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤Î²¦Æ»8ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡¡¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
º£²ó¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ²Ú¤À¤·¤Î»ÝÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤Î»ÝÌ£ Ä®Ãæ²Ú¤Î¥«¥ì¡¼¡×¡¢Å·ÄÅÈÓ¤ÈËãÇÌÆ¦Éå¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖËãÇÌÅ·ÄÅÈÓ¡×¡¢¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Î¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Á´8¾¦ÉÊ¡£Ä®Ãæ²Ú¤Î²¦Æ»¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢ÊÛÅö¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢ÁÚºÚ¡¦¥«¥Ã¥×¥Ç¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤ËËãÇÌÅ·ÄÅÈÓ¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¿·ºî8¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ë¡Û¡Ò¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î°ìÎã¡Ó
¡Ú¥Á¥ë¥ÉÊÛÅö¡Û
¢£·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤Î»ÝÌ£ Ä®Ãæ²Ú¤Î¥«¥ì¡¼
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ429.84±ß
È¯ÇäÆü¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§¹Åç¸©°ìÉô¡¢Åçº¬¸©°ìÉô¡¢»³¸ý¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
Ãæ²Ú¤À¤·¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¡£·Ü¥¬¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î¥³¥¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿°ìÉÊ¡£
¢£ËãÇÌÅ·ÄÅÈÓ
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ680.40±ß
È¯ÇäÆü¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢¹Åç¸©°ìÉô¡¢Åçº¬¸©°ìÉô¡¢»³¸ý¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
Ä®Ãæ²Ú¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÅ·ÄÅÈÓ¤Ë¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¤«¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£¶Ì»Ò¤Ï°ì¿©¤º¤Ä¾Æ¤¾å¤²¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Û¡Ê¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ëÌÍÎà¡Ë
¢£Ä®Ãæ²Ú¤Î¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ464.40±ß
È¯ÇäÆü¡§1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£
µû²ð¡¢ÃÜÆù¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢Ç»¸ý¾ßÌý¤ò²Ã¤¨¤¿Ãæ²Ú¤½¤Ð¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¡£
¡Ú¥«¥Ã¥×¥Ç¥ê¡¦ÁÚºÚ¡Û
¢£³¤Ï·¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ365.04±ß
È¯ÇäÆü¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
³¤Ï·¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ëÎäÀ½ÁÚºÚ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡£»ÀÌ£¤È´ÅÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤ÇÏÂ¤¨¤¿°ìÉÊ¡£
¢£¥·¥ã¥¥·¥ã¥ÌîºÚ¤È¾ø¤··Ü¥¶¡¼¥µ¥¤¤Î¥µ¥é¥À
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ278.64±ß
È¯ÇäÆü¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ËÌ³¤Æ»¡¢²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤¥¶¡¼¥µ¥¤¤È¾ø¤··Ü¤Ë¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿À¸ÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ß»ÅÎ©¤Æ¤Î¥µ¥é¥À¡£
¢£¹áÌ£¤Í¤®¥À¥ì¤ÇÌ£¤ï¤¦ÌýÎÔ·Ü
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ321.84±ß
È¯ÇäÆü¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ËÌ³¤Æ»¡¢²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤ÌýÎÔ·Ü¡£¥³¥¯¤È»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌýÎÔ·Ü¥½¡¼¥¹¤òÏÂ¤¨¤¿·ÜÆù¤ËÇ¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹áÌ£¥À¥ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢£¶ñºàÆþ¤ê¤«¤Ë¶Ì ¾ßÌý¤È¤í¤ß¤¢¤ó»ÅÎ©¤Æ
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ386.64±ß
È¯ÇäÆü¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§¶å½£¡¢²Æì¸©½ü¤¯Á´¹ñ
ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¤Ê¤É¡¢Â¿¼ï¶ñºà¤È¹ç¤ï¤»¤¿Íñ¤ò°ì¿©¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£·Ü¤Î»ÝÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¾ßÌý¤¢¤ó¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤«¤Ë¶Ì¡£
¢£¾Æ¤ñ»Ò 5¸ÄÆþ¤ê
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ321.84±ß
È¯ÇäÆü¡§È¯ÇäÃæ
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§ÅìËÌ¡¢¼óÅÔ·÷°ìÉô¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢¹Ã¿®±ÛËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£
¢¨¼óÅÔ·÷°ìÉô¡¢ËÌ´ØÅì¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ï6¸ÄÆþ¤ê
Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¿©Âî¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¥¢¥Æ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ÎÈé¤È¹áÌ£Ë¤«¤ÊÃæ¶ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾Æ¤ñ»Ò¡£
¡ÚÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄ®Ãæ²Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ëÊÛÅö¡¦¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ä¡¢ÁÚºÚ¡¦¥«¥Ã¥×¥Ç¥ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤Î»ÝÌ£¤äÃæ²Ú¤é¤·¤¤ßÖ¤á´¶¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÃÍ¤´¤í´¶¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨Å¬ÍÑ¤Î¾ÃÈñÀÇ8%¤ÇÉ½µ
¢¨Í½Äê¿ô¤¬½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ä¾¦ÉÊÌ¾¡¦µ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
¢¨¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏHP¤ò³ÎÇ§