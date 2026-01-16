¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ÎÃì¤Ë´Ú¹ñÀ½¡Ö¥Á¥å¥ó¥à¡×Æ³Æþ¤Ø
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹À½Â¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊMLRS¡Ë¡ÖK239¥Á¥å¥ó¥à¡×¤ò6´ðÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÀÌó¤òÌó2²¯9,000Ëü¥æ¡¼¥í¤ÇÄù·ë¤·¤¿¡£ÇÛÈ÷¤Ï2027Ç¯¸åÈ¾¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¡¢3¼ïÎà¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä·±Îý»Ù±ç¡¢±¿ÍÑ¸å¤ÎÊä½¤¡¦»Ù±ç¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï¾ÍèÅª¤ÊÄÉ²ÃÄ´Ã£ÏÈ¤âÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¤ÈNATOÏ¢·È¿¼²½¤Î°ì¼ê
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñÀ½¤ÎHIMARS¥í¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥å¥ó¥à¤ò¡ÖÊä´°Åª¤Ê¿¼ÁØÂÇ·âÇ½ÎÏ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£HIMARS¤ÏÀºÌ©ÂÇ·âÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë°ìÊý¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤äÇ¼´ü¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶¡µë¸»¤ÎÂ¿³Ñ²½¤¬ÀïÎ¬ÅªÁªÂò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥å¥ó¥à¤Ï8¡ß8¼ÖÂÎ¤ËÆóÏ¢¤ÎÈ¯¼Í¥Ý¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂçÌó290¥¥í¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤âÈ¯¼Í²ÄÇ½¤Ê¹â¤¤µ¡Æ°À¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å¨¸åÊý¤Î»Ø´ø¡¦¸åÊý»Ù±çµòÅÀ¤Ë¤â°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¦¤ë²ÐÎÏ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥ÈÃÏ°è¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¯¡¢Ã»¤¤·Ù²ü»þ´Ö¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿¼ÁØÂÇ·âÇ½ÎÏ¤ÏÍÞ»ß¸ú²Ì¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¶¡µë¤Î³Î¼ÂÀ¤È»º¶ÈÏ¢·È
¥Á¥å¥ó¥àÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶¡µë¤Î³Î¼ÂÀ¤Î³ÎÊÝ¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñÀ½Ê¼´ï¤Î¼ûÍ×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢HIMARSÅù¤ÎÇ¼ÆþÃÙ±ä¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿×Â®¤ÊÄ´Ã£¤È±¿ÍÑ³«»Ï¤¬²ÄÇ½¤ÊÁõÈ÷¤ò¼è¤ê¹þ¤àÉ¬Í×À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£´Ú¹ñÂ¦¤ÏÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¼Æþ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¹ñÆâËÉ±Ò»º¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤ÏÄ´Ã£³Û¤ÎÌó2³ä¤ËÅö¤¿¤ëÅê»ñ¤òÆ±¹ñ¤Ë¹Ô¤¦·×²è¤À¡£¸½ÃÏ´ë¶È¤È¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤äÉôÉÊ¶¡µë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢Àï»þ¤Ë¤ª¤±¤ë°Ý»ý¡¦Êä½¤Ç½ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Îº£²ó¤ÎÁõÈ÷ÁªÄê¤ÏNATOÁ´ÂÎ¤ÎÁ°ÀþËÉ±ÒÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤À¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£Â¿ÍÍ¤Ê¶¡µë¸»¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÌÁ¼ç¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤ËÉ±ÒÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ê£¹çÅª¤Ê²ÐÎÏÌÖ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬Æ±¤¸¤¯¥Á¥å¥ó¥à¤òÆ³Æþ¡¦À¸»º¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç¤Î¶¦Æ±±¿ÍÑ¤ä·±Îý¤Îµ¡²ñÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡Ö¶¯ÎÏ¤Ç¿×Â®¤ÊÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ÏÍÞ»ß¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥å¥ó¥à¤Ï¤½¤Î½ÅÍ×¤Ê°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£