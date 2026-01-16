¡Ô¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò5Ê¬¤Ç¹´Â«¡ÕCIA¤¬¼çÆ³¤·¤¿¡È¼þÅþ¤Ê»öÁ°¹©ºî¡É¤ÎÆâËë¡¡ÆâÄÌ¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÇËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌµÎÏ²½¡Ä¼¡¤Ê¤ëºîÀï¹ÔÆ°¤ÎÉ¸Åª¤Ï¥¤¥é¥ó¤«
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò¡Ö¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¤Ç¡×¹´Â«¤·¤¿¹¶·â¤ÏÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¼¡¤ÎÌ·Àè¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÅ·âÅª¤ÊºîÀïÅ¸³«¤Ï¤¤¤«¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ÅÄÉÒ¹°»á¤¬¤½¤ÎÆâ¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ºîÀïÃå¼ê¤Ï1·î3ÆüÌ¤ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÄäÅÅ¤Ç¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤ËÊ£¿ô²ó¤ÎÇúÈ¯²»¤¬¶Á¤¡¢Äã¶õÈô¹Ô¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ø¥ê¤¬²£ÀÚ¤ë±ÇÁü¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ï150µ¡¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤ÏÀèÆ³¤¹¤ëÀïÆ®µ¡¤äÇú·âµ¡¡¢Î¦·³¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÉôÂâ¤ò±¿¤Ö¥Ø¥ê¤ä¸î±Ò¥Ø¥ê¡¢¤½¤·¤Æ¹´Â«¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë·³ÍÑµ¡¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¼ÎÏ°Ê¾å¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ´±Å¡¤Ø¤ÎÆÍÆþ¤«¤é¥Þ¥É¥¥¥í¹´Â«¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«5Ê¬¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·èÃå¤·¤¿ÅÀ¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å°Äì¤·¤¿»öÁ°½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤CIA¡ÊÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ë¤Î¹©ºî³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤À¡£
¡¡»ö¼Â´Ø·¸¤òÃ©¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Ï¹Ò¶õÀïÎÏ¤Î¿¯Æþ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÆîÊÆºÇ¶¯¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÌµÎÏ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¥í¥·¥¢À½¤ÎS-300Ä¹µ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÇÛÈ÷¤·¡¢ºò½©¤Ë¤ÏÃæµ÷Î¥ÍÑ¤ÎBuk-M2EÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤âÄÉ²ÃÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï°ìÅÙ¤âµ¯Æ°¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¯¡¢¸å¼Ô¤ÏCIA¤Î¹©ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤é¤«¤¸¤áÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¥é¡¼¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñÀ½¤Î¥ì¡¼¥À¡¼JY-27¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¹¶·â¡Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÆ®³«»ÏÁ°¤ËÅÅÎÏ¤äÄÌ¿®¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£CIA¼çÆ³¤Î¼þÅþ¤Ê»öÁ°¹©ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥É¥¥¥íÂ¦¤ÎÄñ¹³¼êÃÊ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½Âå¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÅÅÇÈ¤äÄÌ¿®¤ÎËµ¼õ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥·¥®¥ó¥È¡ÊÄÌ¿®¿®¹æ¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÄµÊó³èÆ°¡Ë¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë°ÊÁ°¤ÎÊ¿»þ¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î"·ê"¤ò¸«½Ð¤¹½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯10·î°Ê¹ß³èÈ¯²½¤·¤¿CIA¤Î´Æ»ë¹ÔÆ°
¡¡CIA¤Ï¤¤¤Ä½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡£ÁÌ¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤Î»þÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇCIA¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼«¤é¤Ë¶á¤¤¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ¸µ²¼±¡µÄ°÷¤òÄ¹´±¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä¾¸å¤ËCIAÆâÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÆîÊÆ¤«¤é¤ÎËãÌôÎ®ÆþÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ÖÊÆ½£ËãÌô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡£¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÉ¸Åª¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¡ÖËãÌôÁÈ¿¥¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡CIA¤Ï8·î¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¡ÖCIA¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤òµö²Ä¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯10·î¡£¤¿¤À¡¢10·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ä´±Å¡ÆâÉô¤ËÄÌ¤¸¤¿¶¨ÎÏ¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥ß¥ó¥È¡Ê¿Í¤ò²ð¤·¤¿¹©ºî³èÆ°¡Ë¤Ï¤ª¤ª¤«¤¿½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä°ÜÆ°·ÐÏ©¡¢¿©»ö¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó78²¯±ß¡Ë¤Î·ü¾Þ¶â¤â¼ÂºÝ¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢CIA¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¶î»È¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡CIA¤Ï¸½¾ì¤Ç¡Ö¶Ã¤¡×¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¦¡£¼ý½¸¤·¤¿¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¼ÂÊªÂç¤Î´±Å¡¤ÎÌÏ·¿¤òºÆ¸½¤·¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Ë¤ÏÆÍÆþ¤Î·±Îý¤ò¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Å¡Æâ¤ÎÁê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ç¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¼ê°ú¤¤¹¤ë¼Ô¤¬¿²ÊÖ¤ë²ÄÇ½À´Þ¤á¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢ÁÛÄê³°¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢·è¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í¼«¿È¤ä·ÙÈ÷°÷¤é¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯10·î°Ê¹ß¡¢¹â²òÁüÅÙ¤ÎÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ±¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏCIA¤Î´Æ»ë¹ÔÆ°¤ò¿ä»¡¤µ¤»¤ë»ö¼Â¤À¡£
¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤òÍ¸ú¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÄÌ¿®¤äÅÅÎÏ¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Îµ¡´Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÆâÄÌ¼Ô¤¬¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥·¥®¥ó¥È¤È¥Ò¥å¡¼¥ß¥ó¥È¤È¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤Î¤¬CIA¤ÎÀ¨¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¸ç¤é¤ì¤º¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ç¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÇî»Î¹æ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÀìÌç²È¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNSA¡Ë¤À¡£
¡¡¹ñËÉÁí¾Ê¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëNSA¤ÏÂçÅýÎÎÄ¾Â°¤ÎCIA¤È¤ÏÊÌÁÈ¿¥¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Þ¥É¥¥¥í¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ëËãÌôÁÈ¿¥¤ò¡Ö³°¹ñ¥Æ¥íÁÈ¿¥¡×¤Ë»ØÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢CIA¼çÆ³¤ÇÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼þÅþ¤Ê»öÁ°¹©ºî¤Ë¤è¤ê¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ÏÄñ¹³¼êÃÊ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥â¥µ¥É¤ÈÏ¢·È
¡¡¥Þ¥É¥¥¥í´±Å¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¨ÂÐÁÈ¿¥¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤«¤Ë¶¨ÎÏ¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¼Â¤ÏCIA¤Ë¤Ï¹©ºî°÷¤¬¼ÂºÝ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¿ÍÊª¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¸õÊä¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Î·ÐÎò¡¢²ÈÂ²¡¢¿ÍÌ®¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¡¢Ç¤Ì³¤ËºÇÅ¬¤Ê¸õÊä¼Ô¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£¿ÆÊÆÅª¤Ê¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÔ¶ø¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼å¤ß¡×¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡½ô¾ò·ï¤¬Å¬¹ç¤·¤Æ¤â¡¢¹©ºî°÷¤¬¼«¤éCIA¤ÎÍ×°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç³Ø¶µ¼ø¤äµ¼Ô¤Ê¤É¤òÁõ¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¶ø¤ä¹Í¤¨Êý¤«¤é¤·¤ÆÃÇ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤À¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î²ðÆþ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤Î¹³µÄ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥Ç¥â¤ÇÂ¿¤¯¤Î»à¼Ô¤â½Ð¤¿¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤Ê¤É3¤Ä¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ²¼´ÓÄÌÇúÃÆ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ï¥ó¥Þ¡¼ºîÀï¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´¤ÊÇË²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇË²õ¤¹¤ë¹¶·âÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸½ÂÎÀ©¤ÎÅ¾´¹¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·×»»¤¬Æ¯¤¡¢¼¡¤Î¹¶·â¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÀ©¤¬ÍÉ¤é¤°¸½ºß¤ÎË½Æ°¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥µ¡¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆCIA¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤ËÂ¿¿ô¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤òÊü¤Ä¥â¥µ¥É¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³Ë³«È¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤«¡¢É¡¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¸½¼Â²½¤·¤¦¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×¤ÏCIA¤¬·É±ó¤¹¤ëÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¼Ô¤À¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
»³ÅÄÉÒ¹°¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤È¤·¤Ò¤í¡Ë¡¿1974Ç¯¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1999Ç¯ÊÆ¥Í¥Ð¥ÀÂç³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³ØÉôÂ´¶È¡£¹ÖÃÌ¼Ò¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¼Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇÊÔ½¸µ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤Ç¹ñºÝ¾ðÀª¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¸¦µæ¡¦¼èºà³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØCIA¥¹¥Ñ¥¤ÍÜÀ®´±¡§¥¥è¡¦¥ä¥Þ¥À¤ÎÂÐÆü¹©ºî¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤«¤é¶ô¤¤¥â¥Î¤Ë¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
