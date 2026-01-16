¡ÔÅÅ·âÁíÁªµó¡¦³ÍÆÀµÄÀÊÍ½Â¬¡Õ¤É¤¦¤Ê¤ë¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¡©¡È¼«Ì±¤«¤éÎ©·û¤Ø¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É»ö¼Â¾å¤Î¼«¼çÅêÉ¼¤È¤Ê¤ëÁªµó¶èÂ¿¿ô¤«¡¡¼«Ì±¤ÏÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢ºÇÂç271µÄÀÊ¤Î²ÄÇ½À
¡¡ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤¬È´¤«¤ì¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¡¦¼óÁê¤ÏÍè¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¹½¤¨¤À¡£º¬²ó¤·¤Ê¤·¤Î"ÂçÇîÂÇ"¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÇÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÍê¤ê¤ËÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ôÉü³è¤òÁÀ¤¦¹â»Ô»á¤ÎÌÜÏÀ¸«ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ËÜ»ï¡¦½µ´©¥Ý¥¹¥È¤ÏÁªµó¾ðÀªÊ¬ÀÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ìî¾åÃé¶½»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Á´289¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¾ðÀª¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¡£³ÆÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ëµÄÀÊ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤È¡¢À¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¤µ¤¨ÊÑ¤ï¤ê¤¦¤ë¾×·â¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉ½¡Û³ÆÅÞ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡¡ÅÅ·â²ò»¶ÁíÁªµó¡ÖÍ½ÁÛ³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¡×
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤ÎÉ¼¤Ï´Ý¤´¤ÈÂÐÎ©¸õÊä¤Ë²ó¤ë¤Î¤«
¡¡20²ó¶á¤¤²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌî¾åÃé¶½»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä³°¹ñ¿Íµ¬À©¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä»²À¯ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤òÀ¯ºö¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ù»ýÁØ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£¡¢Áªµó¤ò¤ä¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆÀÉ¼¤Ï´ßÅÄÀ¯¸¢»þÂå¤Î21Ç¯ÁíÁªµó¤ÇÆÀ¤¿Áªµó¶è2700ËüÉ¼¡¢ÈæÎã2000ËüÉ¼¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¹ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆ±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¿1Áªµó¶è¤¢¤¿¤ê¡Ö1Ëü¡Á3ËüÉ¼¡×¤ò¼º¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼ç¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬¸øÌÀÅÞ¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤â¤½¤Î½¸É¼ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÉ¼¤¬´Ý¤´¤ÈÂÐÎ©¸õÊä¤Ë²ó¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Ì±¸õÊä¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¶ìÀï¤Ë´Ù¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤Î²¿¤«·î¤âÁ°¤«¤é»Ù»ý¼Ô¤ÎÀ¯¼£ÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤ò³«¤¤¤Æ¿äÁ¦¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤äÌ¾Á°¤ò¼þÃÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¼ê½ç¤òÆ§¤à¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¸øÌÀ»Ù»ý¼Ô¤Ë¤ÏÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤âÊý¸þÅ¾´¹¤ÏÆñ¤·¤¤¡£»ö¼Â¾å¤Î¼«¼çÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ëÁªµó¶è¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ËÜ»ï¡¦½µ´©¥Ý¥¹¥È¤ÏÌî¾å»á¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÁ´Áªµó¶è¤Î¾ðÀª¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢³ÆÅÞµÄÀÊ¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë244µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡¢ºÇÂç271µÄÀÊ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬½Ð¤¿¡£Á°²óÁíÁªµó¡Ê¼«Ì±191µÄÀÊ¡Ë¤è¤êºÇÂç80µÄÀÊÁý¤È¤¤¤¦Âç¾¡¤À¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ý¿·¤ÏÈù¸º¡Ê31µÄÀÊ¡Ë¤ÎÍ½Â¬¤Ë¡£
¡¡ÌîÅÞÂ¦¤Ç¤ÏÎ©·û¡Ê113µÄÀÊ¡Ë¤È¸øÌÀ¡Ê16µÄÀÊ¡Ë¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤½¤¦¤À¡£°ìÊý¡¢Á°²óÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ê25µÄÀÊ¡Ë¤Ï¤Û¤Ü¸½¾õ°Ý»ý¤À¤¬¡¢¸½ÍµÄÀÊ3¤Î»²À¯¡Ê15µÄÀÊ¡Ë¤Ï5ÇÜÁý¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÄ¶Ã»´ü·èÀï¤Ç³ÆÅÞ¤È¤â½àÈ÷ÉÔÂ¤Î¤Ê¤«¡¢¤¤¤ï¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Î°ì¿Í¾¡¤Á¤Î¾ðÀª¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬À¯ºöÌÌ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä»²À¯¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¤¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÌî¾å»á¡Ë
¥¼¥ê¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë±ÉÍÜÊäµë
¡¡ÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÀïÎÏ¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¹â»Ô¼óÁê¤½¤Î¿Í¤À¡£ÅöÁ³¡¢±þ±ç¤ËÁ´¹ñ¤òÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¸áÁ°3»þ¤«¤é´±Î½¤ò½¸¤á¤Æ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£ºòÇ¯Ëö¡¢¼«Ì±ÅÞ¼ã¼êµÄ°÷¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î²ñ¿©¤Ç¡¢¡ÖÁíÍý¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¥¦¥¤¥À¡¼in¥¼¥ê¡¼°û¤ó¤Ç¤ë¤ï¡ª¡×
¡¡¥¼¥ê¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë±ÉÍÜÊäµë¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀÜÀï¤Î½ÅÅÀÁªµó¶è¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¹ÔµÓ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÖ¤êºé¤¤òÁÀ¤¦ÍîÁªµÄ°÷¤ÎÁªµó¶è¤¬½ÅÅÀ¶è¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÞÆâ´ðÈ×¤¬¼å¤¤¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¢¶âÌäÂê¤äµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ÆÍîÁª¤·¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤Ê¤É¤ÎµÄ°÷¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¹ñÀ¯Éüµ¢¤µ¤»¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë"¹â»Ô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó"¤òÁý¤ä¤·¤ÆÅÞÆâ´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
