¡Ô¥é¥ª¥¹¤´Ë¬Ìä¤ò²Î¤Ë¡Õ°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌÀ¡×¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç²í»Ò¤µ¤Þ¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡¡¿§¤ä¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤µ¤È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë´¶¤ò±é½Ð
¡¡2026Ç¯1·î14Æü¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¡Ö¾¾¤Î´Ö¡×¤ÇºÅ¤µ¤ì¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤äÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤Ê¤É¹ÄÂ²Êý¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²í»Ò¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥ÇÁ´¿È»Ñ¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡£Â¾¡¢»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¥ê¥É¥ì¥¹¡×¤ä¡Ö99000±ß¡×¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤â
¡¡¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ò¥á¥À¥ë³Ý¤±¾Ð´éÌÀ¤ë¤Áª¼ê¤é¤Ë¼êÏÃ¤ÇÅÁ¤Ø¤ë½Ë¤Ò¤Î¤³¤È¤Ð¡Ó¤È¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¿å±Ë¶¥µ»¤Ç¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤ò²Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÒÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤é¤ÎÌÀ¤ë¤À¼¤Ï¶µ¼¼¤ËËþ¤Ä¡Ó¤ÈºòÇ¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸øÌ³¤È¤·¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¥é¥ª¥¹¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡1·î2Æü¤Î¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤ÇÊìÌ¼¤Ç¥Ö¥ë¡¼·Ï¤Î¤ª¾¤¤·Êª¤òÁª¤Ó¡¢¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤Ç¤â¥Ô¥ó¥¯·Ï¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÀÖ¤ß¤ò´Þ¤ó¤ÀÅí¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë²¹¤«¤ß¤È·ì¿§´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ú¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÌÏÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë2Ï¢¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¾åÉÊ¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥¸¥ã¥¹´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï2023Ç¯2·î23Æü¤ÎÅ·¹ÄÃÂÀ¸Æü¤Î°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤ÈÂµ¸ý¤Ë¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê±ï¼è¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤Ï¾åÉÊ¤ËÈ©¤ò¸«¤»¡¢È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÆ¤«¤éÆþ¤ëÀÚ¤êÂØ¤¨Àþ¤¬½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥¹¥ê¥à¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÃ»¤á¤Î¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬¡¢¡ÖÌÀ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À²¤ì¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¾ì¤ËÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£