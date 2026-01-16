¡Ô¤Ê¤¼ÆàÎÉ¤Ç¡©¡Õ´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¡È¥É¥é¥à³°¸ò¡É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¡¹â»Ô¼óÁê¡¢Â³¤¯²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç¡Ö¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¡×¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«
¡¡ÍûºßÌÀ¡¦´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÊØ¤ÊÆàÎÉ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¶õ¹Á¤«¤é¤â±ó¤¯¡¢·ÙÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤âÅìµþ¤äÂçºå¤Ç¹Ô¤¦¤è¤ê¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦ÆàÎÉ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Î×¾²¿´Íý»Î¤Î²¬Â¼ÈþÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â»Ü¤È¡¢Â³¤±¤Æ¹Ô¤¦Í½Äê¤Î½°µÄ±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¤É¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüºÐ¡ª¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò·Ç¤²¤ëÍûÂçÅýÎÎ¤È¹â»Ô¼óÁê¡£Â¾¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¹â»Ô¼óÁê
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ò·Þ¤¨¤¿Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢1·î13Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅþÃå¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¸¼´Ø¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¤À¤¬¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«½ªÎ»¸å¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬ÆüÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÃÏ¸µ¡¦»³¸ý¸©¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬»³¸ý¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥í¥ê¥À¤Ë¤¢¤ëÊÌÁñ¤Ç³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ä¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÁê¼ê¤ò¾·¤¯¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ËÁê¼ê¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ËÆÃÊÌ¤ÊµÒ¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©¤Ï¹â»Ô»á¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë½³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô±éÀâ²ñ¤Ç¤ÏËüÍÕ½¸¤ÎÏÂ²Î¤ò¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ËüÍÕ½¸¤ÎÏÂ²Î¤¬±Ó¤Þ¤ì¤¿Åö»þ¡¢À¯¼£¤ÎÃæ¿´¤ÏÆàÎÉ¤ÎÊ¿¾ëµþ¡£¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆàÎÉ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅÔ»Ô¤è¤ê¤â½ÏÃÎ¤·°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤É¤³¤è¤ê¤â¸«ÃÎ¤Ã¤¿¾ì¤Ï¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¸¢¼Ô¤ä¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÈ¿¥¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¿´¶¯¤µ¤È¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î·úÃÛµ»½Ñ¤ËÄ«Á¯È¾Åç¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ê¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿Ê©¶µÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ë¡Î´»û¡£º£²ó¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î³ÎÎ©¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×»ö¹à¤À¡£½é¤á¤ÆÆàÎÉ¤ËË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¼óÇ¾¤È°ì½ï¤ËË¡Î´»û¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤è¤ê¤â¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿Æü´Ú¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¡¢ÆàÎÉ½Ð¿È¤Î¹â»Ô»á¤È¶¦¤ËºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹â»Ô»á¤Ï¼ñÌ£¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÈÍûÂçÅýÎÎ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤ÏÎ¾¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£2025Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Î¼ñÌ£¤¬¥É¥é¥à¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡Ö¤¼¤Ò¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¹â»Ô»á¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤â´Ú¹ñÀ½¤Î¥É¥é¥à¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍûÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¹â»Ô»á¤È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤¬Éü³è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¹â»Ô»á¤Î³°¸òÀïÎ¬¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¹â»Ô»á¤¬½°±¡¤Î²ò»¶¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ºß¤Î½°±¡µÄ°÷¤Ï¤Þ¤ÀÇ¤´ü¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞÍê¤ß¤ÇÉ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ä¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¶¥¹ç¤¹¤ëÁªµó¶è¤ÇÀï¤¦µÄ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë²ò»¶¤¬·è¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¡×¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ëÂÐ¾Ý¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¡¢¤½¤ì¤¬»ý¤ÄÌÜÎ©¤ÄÆÃÄ§¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¡¢°õ¾Ý¤ò²áÂç¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÍýÅª·¹¸þ¤ò¤¤¤¦¡£Áªµó¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤ÎÎã¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÞ¼ó¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ä¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Âç¿Ã¤äµÄ°÷¤Ë¤è¤ë±þ±ç±éÀâ¤À¡£
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÃÏÊýÁªµó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬ÇÔÂà¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£²áµî¡¢¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¤¢¤Ã¤¿À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢»Ù»ýÁØ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¹â¤¯¡¢¼óÁê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ÕÎ½Åù¤Ë¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¾®Àô½ã°ìÏº»á¤¬¼óÁê¤Î»þÂå¡¢Âè°ì¼¡¾®ÀôÆâ³Õ¤Ç¤Ï±öÌì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ºâÌ³Âç¿Ã¡¢±öÀîÀµ½½Ïº»á¤¬¤¤¤¿¤·¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ¹¯É×»á¤¬¤¤¤¿¡£Âè»°¼¡¾®ÀôÆâ³Õ¤Ç¤Ï°ÂÇÜ»á¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ÂÇÜ°ì¶¯¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç¤Ï¡¢¿ûµÁ°Î»á¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼óÁê¤Ë¤è¤ë¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤Î¸å¤í¤Ç¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤Î¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤¬¤½¤ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¹â»Ô»á¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»Ù»ýÁØ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£³ÕÎ½¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏËÉ±ÒÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤°¤é¤¤¤À¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¹â»Ô»á¤Î¥Ï¥í¡¼¸ú²Ì¤¬Áªµó¤ÇÅÞ¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£Èà½÷¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤¬½°±¡ÁªÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¯¤Î¤«¡£·ë²Ì¤Ï¿¿Åß¤Î2·î¤Ë¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
