ÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·90Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò°ú¤½Ð¤·Åð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡ÂæÏÑ¹ñÀÒ¤ÎÃËºÆÂáÊá
ÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·ATM¤«¤é¸½¶â90Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÂæÏÑ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬15Æü¡¢¼òÅÄ·Ù»¡½ð¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂæÏÑ¹ñÀÒ¤Ç¼«¾ÎÌµ¿¦¤Î½ùàñ¤³¤È¥¸¥ç¥æ¥¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ùÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯10·î14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþÅÔÂæÅì¶èÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿£Á£Ô£Í¤ÇÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¸½¶â91Ëü±ß2000±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Åð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼òÅÄ½ð´ÛÆâ¤Ç·Ù»¡´±¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¼ê¸ý¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½ùÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬¤ï¤«¤êºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£