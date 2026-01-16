¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒÊó¹ð¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ÇÈ¿±þ¡¡4Ç¯380²¯±ß¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡º£FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ä¥«¥Ö¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Öit's Time for Dodger Basaball¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Í¥ë¤ä¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤é¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¤Í¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊÆµ¼Ô¤¬4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÆ±Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£