ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡¡Ö³Ð¸ç¤¬Â¤é¤Ø¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡×¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¡¢ÊóÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á81ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÍÆ¯¥¢¥Ê¡£¡Ö»ä¤Ïµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÈÀÜÅÀ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤äÊóÆ»¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£À¤³¦¤Î¤³¤È¤ËÌÜ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Êµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤º¡¼¤Ã¤È¤¤¤ë¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ÆÍè¤¿¤«¤é¡¢¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤½¤¦¤«¡Á¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤òÆñ¤·¤¯¸À¤¦¤Î¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¡£NHK¿·¿Í»þÂå¤ËÈÖÁÈÄó°Æ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹25»þ¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤òÄó°Æ¡£¡Ö1¹ÔÌÜ¤¬¡ÈNHK¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï1²ó¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼¤á¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾å»Ê¤¿¤Á¤ËÊóÆ»¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÎÆÃ½¸¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¡Öº£ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤é¡¢³Ð¸ç¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤¤Â¤é¤Ø¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬µ×ÊÆ¤µ¤óÎ®¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÈãÈ½¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤¬Â¤é¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¼«²ü¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥µ¥°¥µÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þ¡¹¸«¤ë¤È¡¢º£¤É¤¦¤ä¤Í¤ó¤Ã¤ÆÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£