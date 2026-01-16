´Ú¹ñ¤ÎÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÄ¨Ìò5Ç¯¡¡ÁÜººË¸³²¡¢Èó¾ï²ü¸·½ä¤ê½éÈ½·è
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤Ø¤ÎÁÜºº¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¼ì¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Á°ÂçÅýÎÎ¡¢Õú¼â±ÙÈï¹ð¡Ê65¡Ë¤Ë¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï16Æü¡¢Ä¨Ìò5Ç¯¡Êµá·ºÆ±10Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¿¦¸¢ÍðÍÑºá¤Ê¤É¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤ÏÌµºá¤È¤·¤¿¡£ÕúÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈ½·è¡£
¡¡ÕúÈï¹ð¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Î²ü¸·ÎáÀë¸À¤ËÈ¼¤¦ÆâÍð¼óËÅºá¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ïº£·î13Æü¤Ë»à·º¤òµá·º¤µ¤ì¡¢2·î19Æü¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ÃÏºÛ¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢ÁÜººË¸³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»äÅª¤ÊÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÊÂçÅýÎÎ¡Ë·Ù¸îÄ£¤Î¸øÌ³°÷¤ò»ö¼Â¾å¡Ø»äÊ¼²½¡Ù¤·¤¿½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£