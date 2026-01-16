´Ú¹ñ¡¦ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÄ¨Ìò5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡¡Èó¾ï²ü¸·¤á¤°¤êÁÜººÅö¶É¤Ë¤è¤ëÂáÊá¤òË¸³²
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÈó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ë¤è¤ëÂáÊá¤òË¸³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï16Æü¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏµîÇ¯1·î¡¢ÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼«¿È¤òÂáÊá¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÁÜººÅö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ò¸øÅ¡¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢ÂáÊá¤òË¸³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç´Ú¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï16Æü¸á¸å¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ë¤è¤ë¡ÖÂáÊá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤ÏÅ¬Ë¡¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»äÅª¤ÊÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë·Ù¸î¿¦°÷¤ò»ö¼Â¾å¡È»äÊ¼²½¡É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï²ü¸·¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎºÛÈ½¤ÇÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£