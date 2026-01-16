¡ÖËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¡×½êÂ°ÀèÌ¤Äê¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬´üÂÔ¡¡»³ËÜÍ³¿¤éÌ¤È¯É½¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ï¡Ö½Ð¤ë°Õ»×¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï16Æü¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë11¿ÍÈ¯É½¡£¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨35ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿ûÌîÅê¼ê¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê2·å¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏFA¤È¤Ê¤ê¡¢½êÂ°Àè¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾·½¸¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤È¤â¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¤·¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¡£¡Ö¿§¡¹¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç1Ç¯¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬´üÂÔ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÇÆÀ¤¿1Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÌò³ä¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í»þÂå¤Ë¤Ï¶¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÃÛ¤¤¤¿2¿Í¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï2017Âç²ñ°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌîÅê¼ê¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¤âÎÏ¾¡Éé¤Ç¤ÏÌµ¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼Åê¤²Ê¬¤±¤¿¤ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍÞ¤¨¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¡¢¡Ö½½Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ëÌò³ä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÀµ¼°È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤MLB½êÂ°¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤äÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¤ë°Õ»×¤ÏËÜ¿Í¤«¤é¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ÉÀµ¼°¤ËMLB¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¡¹È¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£