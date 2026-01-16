¿Í´Ö¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¡ª¡¡¥»¥¤¥¦¥Á¤Î¸ý¤ÎÃæ¤äÂÎ²¹¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¾Ò²ð¡¡ÀäÌÇ´íµ¡¤Î¸½¾õ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¡¡¡ÖÀ¤³¦¥»¥¤¥¦¥Á¤ÎÆü¡×Ä»±©¿åÂ²´Û
11·î24Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¥»¥¤¥¦¥Á¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤ÎÄ»±©¿åÂ²´Û¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤³¤íÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÔÄ»±©¿åÂ²´Û¡Õ¥»¥¤¥¦¥Á¤Î¸ý¤ÎÃæ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤É¤¦¤¾
¡ÖÀ¤³¦¥»¥¤¥¦¥Á¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢ÀäÌÇ¤ËÉÎ¤¹¤ë¥»¥¤¥¦¥Á¤Î¸½¾õ¤ä¡¢¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø¿´¤ò¹¤á¤ëÌÜÅª¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î°Õ¼±¤ä¥»¥¤¥¦¥ÁÊÝ¸î¤ÎÉ¬Í×À¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥é¥é¡Ê¥á¥¹¡¦16ºÐ¡Ë¡¢¥Ý¥¦¡Ê¥ª¥¹¡¦¿äÄê20ºÐ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌÜ»ë¤ä¿¨¤Ã¤Æ·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Ä»±©¿åÂ²´Û¥»¥¤¥¦¥ÁÃ´Åö¤Î°æ¾åÍÕÎÜ¹á¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¿¶Á¤ä¸½ºßÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¤¥¦¥Á¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°æ¾å¡§·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡Ö»ô°é·¸¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¿®Íê´Ø·¸¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£7mÄøÎ¥¤ì¤Æ¤â¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥»¥¤¥¦¥Á¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ç»ëÎÏ¤ÎÎÉ¤µ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼²¹ÃÈ²½¤¬¥»¥¤¥¦¥Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡©
°æ¾å¡§¤Þ¤º¤ÏÀ¸³è·÷¤Î¸º¾¯¡£¥»¥¤¥¦¥Á¤ÏËÌ¶Ë·÷¼þÊÕ¤ËÀ¸Â©¤·¡¢Î¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É¹¾å¤âÀ¸³è·÷¤Î°ìÉô¡£²¹ÃÈ²½¤ÇËÌ¶Ë·÷¤ÎÉ¹¤¬²ò¤±½»¤à¾ì½ê¤¬¸º¤ë¤È¡¢Î¦¤Ë°ÜÆ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤ÈÎ¦¤Ç¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¡¢°µ»à¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À¸ÂÖ·Ï¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¥»¥¤¥¦¥Á¤Î±Â¤È¤Ê¤ë³Îà¤Ê¤É¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¥»¥¤¥¦¥Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¿´¤¬¤±¤ë»ö¤Ï¡©
°æ¾å¡§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âCO2¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤ÏÂô»³¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÀ¸¤´¤ß¤Î¿å¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤âÇ³ÎÁ¤òÀáÌó¤Ç¤²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁÝ½ü¤â¸ú²ÌÅª¡£ÂðÇÛ¤Ê¤É¤ÎºÆÇÛÃ£¤òÌµ¤¯¤»¤Ð¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤âºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿Ð¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð»³¤È¤Ê¤ë¡×¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤òµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤â1 ²¯2000Ëü¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¹Ô¤¨¤ÐÂç¤¤Ê·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ä»±©¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅÚ»ºÂÞ¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ò»æÀ½¤ÎÊª¤ØÊÑ¹¹¡£Â¾¤Î´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢±Â¤òºî¤ëºÝ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ¬¤äÆâÂ¡¤Ê¤É¤òÈîÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤ËÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸Êª¤Î¸½¾õ¤ä¡¢´Ä¶¤Ê¤ÉÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¿åÂ²´Û¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Î°ì¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ ¡þ
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¸¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥»¥¤¥¦¥Á¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¸µµ¤¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿åÁå¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤È°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£²Ä°¦¤¤¥»¥¤¥¦¥Á¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡ÖÀ¤³¦¥»¥¤¥¦¥Á¤ÎÆü¡×¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏYouTube¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¤À¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÊÆÅÄ ¤æ¤¤Û¡Ë