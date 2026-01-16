¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Èþ¤·¤¹¤®¤ëÎ®Îï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥á¡¼¥«¡¼½é¤Î¡È»Â¿·¥·¥Õ¥È¡ÉºÎÍÑ¡ª ¥ê¥Ã¥¿¡¼23km°Ê¾åÁö¤ë¡Ö¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡2025Ç¯9·î5Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¯¡¼¥Ú¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1978Ç¯¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ä¡¢¤æ¤È¤ê¤ä¤ª¤ª¤é¤«¤µ¤ò¤â¤Ä¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÃÎÅª¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¡¦3ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢4ÂåÌÜ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼´ó¤ê¤Ë¡¢5ÂåÌÜ¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¤ËÌá¤ë¤Ê¤É¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¿Ê²½¡£¤·¤«¤·¡¢5ÂåÌÜ¤¬2001Ç¯¤ËÀ¸»ºÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·ÏÉè¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¤Î¤¬¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤ë6ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4520mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1355mm¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2605mm¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö2¡Ü2¡×¤Î4¿Í¾è¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È±¿Æ°ÀÇ½¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÂÅÅö¤ÊÀ£Ë¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Êe¡§HEV¡Ë¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¡£Ç³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï23.6km¡¿L¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÇºÇ¤âÌÜ¤ò¼æ¤¯¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ¤òÄºÅÀ¤Ë¤Ê¤À¤é¤«¤Ë²¼¤¬¤ëÈþ¤·¤¤¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥»¥À¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢SUV¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÁ¤·¤¯Î®Îï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖUNLIMITED GLIDE¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤³¤Ç¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£É½ÌÌ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ÎÌó50¡ó¤Î¹â¤µ¤òÀê¤á¤ë19¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¡õ¥¿¥¤¥ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î±ü¤Ë¤Î¤¾¤¯¥Ö¥ë¡¼¤ÎBrembo¼ÒÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤¬¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Çºî¤êÊ¬¤±¤¿¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£±¿Å¾ÀÊ¤Ï¥µ¥¤¥É¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä²¼»è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¤Á¤ó¤È»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤âÈèÏ«·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½õ¼êÀÊ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤è¤ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò½Å»ë¤·¡¢¾è¹ß¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¹â¤µ¤ò±¿Å¾ÀÊ¤è¤ê20mmÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë4¿Í¾è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÀÊ¤Ï¾ïÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤à¤·¤í¼ê²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¾è¤ê¡×¤È¤·¤ÆìÔÂô¤Ë¶õ´Ö¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤é¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¿¼¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ¤Ê¬¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖHonda S¡ÜShift¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡e¡§HEV¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÄ¾·ë¥â¡¼¥É°Ê³°¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Î²óÅ¾¿ôÎÎ°è¤Ë²¾ÁÛ¤Î8ÃÊ¤òÀßÄê¤·¡¢²ÃÂ®»þ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¿¤«¤âÍÃÊÊÑÂ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹Ô¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡ÖSPORT¡×¡¢¡ÖGT¡×¡¢¡ÖCOMFORT¡×¤Î3¤Ä¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖS¡Ü¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¡¼¥É¤ÎÆÃÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¼Â¼Á6¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖºÜµ¡Ç½¤È¤·¤ÆGoogle¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²»À¼¤Ç»Ø¼¨¤Ç¤¤ëGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢Google ¥Þ¥Ã¥×¤äGoogle Play¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Honda SENSING¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤È¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ó¡¼¥à¡¢½ÂÂÚÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï617Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¤ÎHonda CarsÅ¹ÊÞ¡Ê¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂß½Ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡½éÂå¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯È¾À¤µª¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤ä´Ä¶ÀÇ½¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×Ë¾¤«¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢e¡§HEV¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¤ÈÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºòº£¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¸½¹Ô·¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£