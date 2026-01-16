ソフトバンクの育成2年目右腕、張峻瑋（チャン・ジュンウェイ）投手（20）が16日、福岡県筑後市のファーム施設で始動した。昨年10月下旬から故郷の台湾に帰り、今月15日に日本に戻った右腕は「今年は支配下選手になれるように頑張りたい」と意気込んだ。

久しぶりの日本。温暖な台湾に比べ「朝、起きたら寒い」と苦笑いした。台湾では、高校の先輩で、米大リーグのダイヤモンドバックス傘下所属の林碰萊（リン・ユーミン）投手たちと自主トレに汗を流した。「（林投手に）シンカーを教えてもらった。まだ完成してないけど試したい」。トレーニングで体重は4キロ絞った。

一昨年のU―23（23歳以下）ワールドカップ台湾代表。最速157キロを誇り、台湾では「火球男」の異名を持つ。昨季は体づくりのため、ファーム非公式戦で経験を積んだ。「一番伸びたのは、真っすぐ」と手応えを口にする。

台湾出身選手では、徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が新たに入団。台湾シリーズMVPにも輝いた最速158キロを誇る右腕だ。「いろんな経験を学びたい」と張。一回りたくましくなった20歳が、今季さらなる進化を遂げるつもりだ。（浜口妙華）