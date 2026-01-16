ÊÆ2Ç¯ÌÜ¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤¬¥¤¡¼¥°¥ëÄù¤á¤Ç¹¥È¯¿Ê¡¡ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î17°Ì¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¡ã¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¡¡½éÆü¡þ15Æü¡þ¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ7044¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä ÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò³«Ëë¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¶âÃ«Âó¼Â¤¬½éÆü¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£1¥¤¡¼¥°¥ë¡¦3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦17°Ì¥¿¥¤¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
【写真】松山英樹はなぜ『ツアーAD　DI』を使い続ける?
¡Ö¸åÈ¾¤ÏÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£10ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¶âÃ«¤Ï¡¢11ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÀè¹Ô¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¡¼¤¬Â³¤¡¢Á°È¾ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¤Ï3ÂÇÌÜ¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£2ÈÖ¤Ç5.3¥á¡¼¥È¥ë¡¢5ÈÖ¤Ç2.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¼è¡£¤µ¤é¤ËºÇ½ª9ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¡¢197¥ä¡¼¥É¤Î¥»¥«¥ó¥É¤ò5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢1¥Ñ¥Ã¥È¤ÇÄÀ¤á¤ë¥¤¡¼¥°¥ëÄù¤á¡£¸åÈ¾¤À¤±¤Ç4¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤âÆþ¤Ã¤¿¤·¡¢°¤¯¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£24Ç¯Ëö¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼Q¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊºÇ½ªÍ½Áª¡Ë¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°99°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤ò¹¥È¯¿Ê¤È¤·¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤òÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹¤âÉ÷¤¬¿á¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°¤ËÎå¤ó¤À¡£¹¥°ÌÃÖ¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾å°Ì¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¡£
松山英樹は?　ソニーオープン初日の結果
ソニーオープン　第2ラウンドの組み合わせとスタート時間
上がり3ホールの"好パット"で『69』　松山英樹は59位発進「風にアジャストできず悔しい」
米ツアー本格デビューの平田憲聖　「いいところはあった」初日は3アンダー
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否　全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
