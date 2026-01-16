昨年来日して話題となった女子プロが、SNSで妖艶なマーメイドドレス姿を披露 美しいボディラインで世界中のファンを魅了！
米国女子ツアーで活躍するナタリア・グセバが自身のインスタグラムを更新。「いつもとは少しだけ変えてみました」と記すと、妖艶なドレス姿のモノクロ写真6枚を投稿した。
【写真】大きく背中が空いたカットも！ ナタリア・グセバのドレス姿（全6枚）
ルックスとファッションセンスでも人気を集めているグセバだが、今回は上半身からヒップ、ヒザまで体にフィットし、裾は広がっている黒のマーメイドドレス姿を披露。大きく開いた背中を見せながらカメラを見つめる表情や美しいボディラインは、あらためて多くのファンを虜にしていた。投稿には「素晴らしい」「華やかだね」「気品がある」「言葉にならないよ」「とても美しい！」など、感嘆するコメントが男性だけでなく女性ファンからも寄せられていた。グセバは2003年3月6日生まれの22歳。23年には米国下部エプソン・ツアーに参戦、1勝を挙げるも賞金ランキングは14位でレギュラーツアーへの昇格は出来なかった。しかし同年のQスクールを23位で突破して、自ら出場権を掴み取った。ルーキーイヤーの24年には21試合に参戦し、14試合で予選を通過。2位2回を含むトップ10には6回入り、ポイントランキングは26位だった。昨年は29試合に参戦し、23試合で予選を通過。ランキングは57位で、シード権を守っている。また2年続けて「TOTOジャパンクラシック」に参戦するために来日。日本でも大勢のギャラリーからの熱い視線を集めていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
昨年来日して話題となった女子プロが、SNSで妖艶なマーメイドドレス姿を披露 美しいボディラインで世界中のファンを魅了！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
高木萌衣が南国タイでナイスショット！ ピンクのミニスカがひらり、ラウンド中にはオオトカゲにも遭遇
音楽に合わせてリズミカルに動くドラコン女子プロの動画が大人気！ 「遊んでるのかぁ!? 遊ばれてるのかぁ!? どっちかなぁ」
【写真】大きく背中が空いたカットも！ ナタリア・グセバのドレス姿（全6枚）
ルックスとファッションセンスでも人気を集めているグセバだが、今回は上半身からヒップ、ヒザまで体にフィットし、裾は広がっている黒のマーメイドドレス姿を披露。大きく開いた背中を見せながらカメラを見つめる表情や美しいボディラインは、あらためて多くのファンを虜にしていた。投稿には「素晴らしい」「華やかだね」「気品がある」「言葉にならないよ」「とても美しい！」など、感嘆するコメントが男性だけでなく女性ファンからも寄せられていた。グセバは2003年3月6日生まれの22歳。23年には米国下部エプソン・ツアーに参戦、1勝を挙げるも賞金ランキングは14位でレギュラーツアーへの昇格は出来なかった。しかし同年のQスクールを23位で突破して、自ら出場権を掴み取った。ルーキーイヤーの24年には21試合に参戦し、14試合で予選を通過。2位2回を含むトップ10には6回入り、ポイントランキングは26位だった。昨年は29試合に参戦し、23試合で予選を通過。ランキングは57位で、シード権を守っている。また2年続けて「TOTOジャパンクラシック」に参戦するために来日。日本でも大勢のギャラリーからの熱い視線を集めていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
昨年来日して話題となった女子プロが、SNSで妖艶なマーメイドドレス姿を披露 美しいボディラインで世界中のファンを魅了！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
高木萌衣が南国タイでナイスショット！ ピンクのミニスカがひらり、ラウンド中にはオオトカゲにも遭遇
音楽に合わせてリズミカルに動くドラコン女子プロの動画が大人気！ 「遊んでるのかぁ!? 遊ばれてるのかぁ!? どっちかなぁ」