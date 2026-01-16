17Æü¤ÎÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー ¥Õ¥§¥¹¡Ù½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç³«ºÅÃæ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー 2026¡Ù¤¬¡¢16Æü¤ËÄ¹ºê¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸´ü´ÖÃæ¡¢½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026¡Ù¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢17Æü¤È18Æü¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
17ÆüÅÚÍËÆü¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë¥À¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¡£
¤Þ¤¿ ¥³ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡ßB.LEAGUE ¥Öー¥¹¡×
¡ÖSHISEIDO MEN ～SHISEIDO MEN È©Â¬Äê¥Öー¥¹¡×¤Ë¡¢
3ÆüÌÜ¤Î¥áー¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤âÍè¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸« ¡ÈB¥êー¥°ºÇÂç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡É ¤â¡£
18Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Ï¡¢¸©ÆâºÇÂç¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥À¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸¡×¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥è¥Í¥À2000¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
17Æü¤Ï¡¢¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡Ê°ìÉô¤Î¥Öー¥¹¤Ï¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡£
18Æü¤Ï¡¢¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£