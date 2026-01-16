¥í¥Ã¥ÆÀ¾Àî»Ë¾Ì¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¡ÃæÆü¡¦¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤é¤ÈÎý½¬¡¢²Æì
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬16Æü¡¢²Æì¸©µ¹ÌîºÂÂ¼¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤éÂÇ·âÎý½¬¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¡Ö¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬°ìÈÖ¼è¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¡£ºòÇ¯¤ÏËÜÎÝÂÇ¤¬3ËÜ¤Ç²ù¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2·åËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È2Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡¢ÃæÆü¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎÎ¾³°Ìî¼ê¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤¹¡£¿©»ö¤äÆþÍáÃæ¤âÌîµåÃÌµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï6µ¨¤Ö¤ê¤Ë2·åËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¾åÎÓ¤Ï¡¢Á°Êý¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸¦µæÃæ¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºòÇ¯¤Î¿ô»ú¤è¤ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£