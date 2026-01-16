¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¡Ãí°ÕÊó´ð½àÄ¶¤¨Â³¤¯¡¡¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ÈµÞ·ã¤Êµ¤²¹Äã²¼¤Ç´¶À÷¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ë
º£Æü16Æü(¶â)¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¡£ÎáÏÂ8Ç¯Âè2½µ(1·î5Æü¤«¤é1·î11Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÄêÅÀ¤¢¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö10.54¡×¤Ç¡¢Ãí°ÕÊó´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡Ö10¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè½µ21Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤Ê¤É¡¢Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¡µÜºê¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ë
º£Æü16Æü(¶â)¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ8Ç¯Âè2½µ(1·î5Æü¤«¤é1·î11Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÄêÅÀ¤¢¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö10.54¡×¤Ç¡¢Âè1½µ(12·î29Æü¤«¤é1·î4Æü¤Þ¤Ç)¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö39,996¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡Ö10¡×¤ò²¼²ó¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÜºê¸©¤Ç¤Ï¡Ö30¡×¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ä¹âÃÎ¸©¤Ç¤Ï¡Ö20¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡21Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤Ç´¶À÷¥ê¥¹¥¯Âç
ÌÀÆü17Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢20Æü(²Ð)¤«¤é¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢21Æü(¿å)°Ê¹ß¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µÞ·ã¤Ëµ¤²¹¤¬Äã²¼¤·¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë°ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£