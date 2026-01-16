£Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡ÆðÄ´
£Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡ÆðÄ´
Åìµþ»þ´Ö15:52¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á59.07¡Ê-0.12¡¡-0.20%¡Ë
ºòÆüNY»Ô¾ì¤Ç¥¤¥é¥óÌäÂê¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¸åÂà¤«¤éÇä¤ê¤¬½Ð¤¿NY¸¶Ìý¡£»þ´Ö³°¤Ç¤ÏÅö½éÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹·÷¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÆðÄ´ÃÏ¹ç¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ»þ´Ö15:52¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á59.07¡Ê-0.12¡¡-0.20%¡Ë
ºòÆüNY»Ô¾ì¤Ç¥¤¥é¥óÌäÂê¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¸åÂà¤«¤éÇä¤ê¤¬½Ð¤¿NY¸¶Ìý¡£»þ´Ö³°¤Ç¤ÏÅö½éÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹·÷¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÆðÄ´ÃÏ¹ç¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£