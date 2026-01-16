£Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡°ì»þ¤Î4600¥É¥ë³ä¤ì¤«¤é¤ÏÇã¤¤¤¬½Ð¤ë¤âÆðÄ´
£Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡°ì»þ¤Î4600¥É¥ë³ä¤ì¤«¤é¤ÏÇã¤¤¤¬½Ð¤ë¤âÆðÄ´
Åìµþ»þ´Ö15:53¸½ºß
£Î£Ù¶âÀèÊªFEB 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4602.80¡Ê-20.90¡¡-0.45%¡Ë
°ì»þ4595¥É¥ëÁ°¸å¤Þ¤ÇÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å4620¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÃÍ¤«¤é¤ÏÇã¤¤¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¡£
