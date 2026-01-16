¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¶ì¼ê¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡×¡Ú»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤ÎÅßÌîºÚ¤ª¤«¤º¡Û
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÆñ´Ø¤Î¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡£¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ï¡©
¤¢¤Þ¤êÅßÌîºÚ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÅß¤¬½Ü¡£´¨¤µ¤Ç´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò´Ý¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ô¤¢¤ë»ä¤Î¡Ø¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¡Ù¥ì¥·¥Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âSNS¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ïÉÊ¡¢¤½¤Îºî¤êÊý¤òÂç¸ø³«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▷»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó
ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì&ºß½»¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ÈÆü¾ï¤ÎÏÃ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ö¥í¥°¡Ö´Þ¤ß¾Ð¤¤¤Î¥«¥Õ¥§¤´¤Ï¤ó¡Øsyunkon¡Ù¡×¤òµ¤¤Þ¤°¤ì¹¹¿·Ãæ¡£¡Øsyunkon¥«¥Õ¥§¤´¤Ï¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£
¢£¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼
·Ô¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢À¸¤«¤é¾Æ¤¯¤Î¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¬Ç»¤¤¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û¡ö1¿ÍÊ¬257kcal¡¿±öÊ¬0.9g
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¦¡¦¡¦ ¾®1¸Ä¡ÊÌó200g¡Ë
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó ¡¦¡¦¡¦1Ëç
¢£A
¡¡¨¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º ¡¦¡¦¡¦50g
¡¡¨¦ÊÒ·ªÊ´ ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸3
¡¡¨¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¦¡¦¡¦ ³Æ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢1cm³Ñ¤Ë¹ï¤à¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡£¤È¤â¤ËÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢1¤òÆþ¤ì¤Æ¹¤²¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢2¡Á3Ê¬¾Æ¤¯¡£
¡Ö¡Ø¤¨¡©¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡©¡¡¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡©¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡Ø¤¦¤½¤Ä¤¡¼¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥ºÂ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
3¡¥°ìÅÙ»®¤Ë°Ü¤·¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¡Ê²¼µ»²¾È¡Ë¡¢Ìý¾®¤µ¤¸1¤òÆéÈ©¤«¤é²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¯¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤ÇÊÖ¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º»®¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¡¢Íø¤¼ê¤Ë»®¡¢È¿ÂÐ¤Î¼ê¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Á¡¢½Ä¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¶á¤Å¤±¡Ø¥Û¥Ã¡Ù¤ÈÎ¢ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£°ÕÌ£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î·Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ê¤éÌµÂÌ¤Ê¤¯Á´Éô¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»³ËÜ¤æ¤ê¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ¤³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹