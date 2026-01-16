»ºÁí¸¦¡¢ºÇ¿·¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ»½ÑÆ°¸þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖNow ¡õ Future¡×¸ø³«
¡¡»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê»ºÁí¸¦¡Ë¤Ï1·î9Æü¤Ë¡¢Æ±Ë¡¿Í¤¬2025Ç¯9·î30Æü¡Á10·î3Æü¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÂè7²óRD20¹ñºÝ²ñµÄ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢G20³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼çÍ×¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¾õ¶·¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖNow ¡õ Future¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖRD20¡×¤Ï¡¢Æ±²ñµÄ¤Ç²ÃÆþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥Ø¥ë¥à¥Û¥ë¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó Êª¼Á¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊHZB¡Ë¤ò´Þ¤à¡¢18¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë24¸¦µæµ¡´Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦19¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¸¦µæ¼Ô¤ª¤è¤Óµ¡´Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤È¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¹ñºÝÏ¢·È¤Î²ÃÂ®¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖNow ¡õ Future¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖRD20¡×¥á¥ó¥Ð¡¼µ¡´Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸¦µæ¤Î½ÅÅÀ¥Æ¡¼¥Þ¡¢¹ñºÝÏ¢·È¡¢´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎAI¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¡Ö¹çÀ®Ç³ÎÁ¡×¡Ö¥°¥ê¥Ã¥Éµ¬ÌÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡¢¡ÖÂè7²óRD20¹ñºÝ²ñµÄ¡×¤Î¸¦µæ¹Ö±é»ñÎÁ¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ»ºÁí¸¦¤Ï¡¢¡ÖÂè7²óRD20¹ñºÝ²ñµÄ¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó2025¤Ä¤¯¤Ð¡×¤â¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¡ÖRD20¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÏ¢·È¤Î»Ø¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÃ¦ÃºÁÇµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤È¹ñºÝÏ¢·È¤Î¿ÊÄ½¤ò½¸Ìó
