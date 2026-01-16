King Gnuの常田大希が自身のInstagramストーリーズを更新。電動歯ブラシで歯を磨く動画を投稿して、ファンの注目を集めている。

■常田大希のワイルドな歯磨き動画

本日1月16日18時に、新曲「AIZO」のミュージックビデオを公開するKing Gnu。さらに22時からは、ニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』で4人揃ってパーソナリティを務めることになっている。

常田は「本日色々宜しく！レツゴ！」と綴り、電動歯ブラシでゴシゴシと力強く歯を磨く動画を投稿。ギターを奏でるように、細かく顔を揺らしながら、念入りに磨いている。

気合いが伝わるこの動画について、SNSには「常田さんのワイルド歯磨き再び…」「電動歯ブラシなのに激しく磨いてるのウケる」「激しいｗ」「常田さん歯の磨き方がめっちゃ海賊」「ワイルドすぎｗ」「思いっきりゴシゴシしとる」「歯磨きも豪快」「もはや音楽奏でてるように見える」「癖つよいｗ」など、多くの反響が寄せられている。

■常田大希「今年は気儘に真面目にそれらと生きます」

先日、常田は新年の挨拶と共に、2025年年末から2026年年始にかけて“目的なき旅”をしてきたことを報告。飛行機の窓から覗く景色を映した動画（2、12枚目）やキャップをかぶって車を運転しているショット（8枚目）、日本庭園の砂紋を均している動画（19枚目）など、様々な場所で撮影されたと思われるプライベートショットを20枚投稿し、「禅と凪、百八の煩悩、愛と憎と、意味と無意味今年は気儘に真面目にそれらと生きます」と、2026年の抱負を綴った。

■『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』追加公演が発表

King Gnuは、2月21日から仙台 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』を開催。7月14・15日に、横浜アリーナでの追加公演が発表された。

