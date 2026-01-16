¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤ÇÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤«¤é¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª
1·î20Æü19»þ57Ê¬¤è¤ê¡¢NHK¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¥³¥é¥Ü¡õÅß¤¦¤¿SP¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤Ë¤è¤ëSP¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤¬Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê/¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾¹¾¤ÎÉð²È²°Éß¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¸«»ö¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤Ç¼çÂê²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Î¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥³¥á¥ó¥È
¡ýº´ÌîÍ·Êæ
¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤Ç¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À～¡ª¡¡¤È¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¼Ø¤È³¿¤Î¤ªÃÓ¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡ýº´Æ£ÎÉÀ®
¥»¥Ã¥È¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¤º¤Ã¤ÈÍ¼Êý¤ÎÆüº¹¤·¤Ç¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢À¸³À¤Î¸å¤í¤«¤é¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬ÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù
01/20¡Ê²Ð¡Ë19:57～20:42
¢¨NHK ONE¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¡¿¸«Æ¨¤·ÈÖÁÈÇÛ¿®¡ÊÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡Ë¤¢¤ê
¢¨NHKÂçºå¥Ûー¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷
»Ê²ñ¡§Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢ÀÐ¶¶°¡¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
½Ð±é¡§¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃÝÃæÍºÂç¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー½Ð±é¡§¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·
