¡Ú²òÀâ¡Û¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ï21²ó¡¡¥Îー¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡¤¤¤Þ¤ÀÆ°Êª200Æ¬°Ê¾å¡Ä·úÊªÅ±µî¤Ïº¤Æñ¤«
£²£°£²£µÇ¯¤ËÊÄ±à¤·¤¿¥Îー¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ï°ãË¡·úÃÛÊª¤Î¡Ö½üµÑÌ¿Îá¡×¤ò£³·îËö¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£±²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ãË¡¤Ê·úÊª¤Î¿ô¤Ï£±£¸£³Åï¤«¤é£³£¸Åï¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ë¤ÏË¡Åª¤Ê¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤ËÅ±µî¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ï£³·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤Á¼ÃÖ¤È¤Ê¤ë½üµÑÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¶¯À©Åª¤Ë·úÊª¤òÅ±µî¤Ç¤¤ë¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÈñÍÑ¤Ï»ö¶È¼Ô¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¿Îá¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È£±Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï£µ£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Îー¥¹¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Ë¤Ï£²£°£°Æ¬°Ê¾å¤ÎÆ°Êª¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·úÊª¤ò´°Á´Å±µî¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
