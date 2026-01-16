½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È²ñÃÌ¡½Ãæ¹ñ
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï1·î16Æü¸áÁ°¡¢ËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤Î¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï¡ÖÃæ²Ã´Ø·¸¤Î·òÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿È¯Å¸¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¶¦ÄÌÍø±×¤Ë¹çÃ×¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢È¯Å¸¡¢ÈË±É¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¡£ÁÐÊý¤ÏÎò»Ë¡¢¹ñÌ±¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¦»ÑÀª¤ò»ý¤Á¡¢Î¾¹ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ò·òÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Îµ°Æ»¤Ë¾è¤»¡¢Î¾¹ñÌ±¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÏË¬ÃæÃÄ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤Î²¹¤«¤¤´¿·Þ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬Î¾¹ñÌ±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤â²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò´ð¤Ë¡¢À¤³¦¾ðÀª¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÎ¾´ß¤Î¿Í¡¹¤Ë°ÂÄê¡¢°ÂÁ´¡¢ÈË±É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë