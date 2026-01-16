¸¶ÎÁÃº¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÏ¢¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¡½Ãæ¹ñ
¸¶ÎÁÃº¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬1·î16Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂçÏ¢¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÎÁÃº¤ÏÅ´¹Ý¹©¶È¤Î³Ë¿´Åª¤Ê´ðÁÃ¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÄê±¿±Ä¤ÏÅ´¹Ý¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢»º¶È¤ÎÊ¿²º¤ÊÈ¯Å¸¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÎÁÃº¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¾å¾ì¤Ï¡¢ÀèÊª»Ô¾ì¤¬¡ÖÀÐÃº¡½¥³¡¼¥¯¥¹¡½Å´¹Ý¡×»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶ÎÁÃº¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¸å¡¢´ûÂ¸¤Î¸¶ÎÁÃºÀèÊª¡¢¥³¡¼¥¯¥¹ÀèÊª¡¢Å´¹ÛÀÐÀèÊª¤È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¸ß¤¤¤ËÊä´°¤·¡¢¡ÖÀÐÃº¡½¥³¡¼¥¯¥¹¡½Å´¹Ý¡×»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥Ä¡¼¥ëÂÎ·Ï¤ò¤µ¤é¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤»¡¢¤³¤Î»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÀºÌ©¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÐºö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¸¶ÎÁÃºÀ¸»º¹ñ¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÀ¤³¦À¸»ºÎÌ¤Î50¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¾ÃÈñÎÌ¤ÏÀ¤³¦¤Î60¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë