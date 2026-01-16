¸¶Ã¤ÆÁ»á¡ÖWBCÍ¥¾¡¤Ï¼«Ê¬»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¡×ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¤ò¾Î»¿¡¡Æ´¤ì¤Î¸¶»á¤¬¤Ù¤¿Ë«¤á¡ÖÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìîµå¿Í¡×
·ª»³±Ñ¼ù»á¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ´¤ì¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤Ç·ª»³»á¤¬ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ª»³»á¤ÎÃæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ë¸¶»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤Þ¤·¤Æ¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡¢´î¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤³¤ÎÃÅ¾å¤Ë¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤È¤·¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö·ª»³¤¯¤ó¤È¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤¦¤ß¤¨¤Æ¤â¸½Ìò»þÂå¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµð¿Í¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò²ó¸Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÊÁ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ê¤Ä¤³¤¯Îéµ·Àµ¤·¤¯¡¢»ä¤Ï3¤ÄÈà¤Î¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ìÆÃ¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½Ìò¤ò¤ª¤¨¤é¤ì¤Æ¹â¹»Ìîµå¤ò¤É¤í¤ó¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÀÚâøÂöËá¤·¡¢Ìîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤Ê¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇÈà¤ÏÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢²¼¤«¤éÁª¼ê¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ°é¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅö»þ¤ÎÅØÎÏ¡¦·Ð¸³¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¿´¾¸°®½Ñ¡Ø·ª»³Ìîµå¡Ù¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Î»¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶»á¤ÏWBCÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Ï3¿Í¡£2006Ç¯¤ÎÂè1²ó¤Î²¦Äç¼£»á¡¢2009Ç¯Âè2²ó¤Î¸¶»á¡¢¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤Î·ª»³»á¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¹ñÃæ¤¬¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿¤½¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡¢¼«Ê¬»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»ä¼«¿È¤â´î¤Ó¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¾¯¡¹ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìîµå¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿Í³Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£·ª»³¤¯¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£