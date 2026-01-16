ËÙÆâ¸Íº¡ßÂçÄÍÌÀÉ×¡¢¡È40Ç¯Ê¬¤Îêþ(¤Ò¤À)¡É¤ÇÄ©¤à¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡ÙÏ¯ÆÉ·à¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤¬À¸ÉñÂæ½é¶¦±é
1·î29Æü¡¦30Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¡¢¡Ø»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë presents¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏ¯ÆÉ·à¡Öµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ËÜ½ê¡¦ºù²°Éß¡×¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
À¼Í¥¤ÎËÙÆâ¸Íº¤¬Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢(µ´Ê¿)¤ò¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¤¬·õÍ§¡¦´ß°æº¸ÇÏÇ·½õ¤ò±é¤¸¤ëËÜ¸ø±é¡£°æ¾åÏÂÉ§¡¢º´¡¹ÌÚ¾¡É§¡¢¹âÌÚ¾Ä¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»°¾åÅ¯¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢À¸¤ÎÎ×¾ì´¶¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤À(¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÈÎÇäÃæ)¡£
40Ç¯Íè¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°Õ³°¤Ë¤âÀ¸ÉñÂæ¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¡£¡Ö40Ç¯Ê¬¤Îêþ(¤Ò¤À)¡×¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢¤³¤Î¸ø±é¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
(º¸¤«¤é)ÂçÄÍÌÀÉ×¡¢ËÙÆâ¸Íº¡¡»£±Æ¡§ÄÕÌîÍµ
¡û¡Ö¤½¤í¤½¤íÁ¥½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«?¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏ¯ÆÉ·à¡¢¡ÖËÙÆâ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙÆâ¡§(¾Ð)¡£¤Þ¤¡¡¢·Ð°Þ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢(ÂçÄÍ)ÌÀÉ×¤È°ì½ï¤Ë¡¢¼Çµï¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤âÊ¿Â¢¤È·õÍ§¤Ç¤¢¤ë¡¢º¸ÇÏÇ·½õÌò¤Ç¤·¤ç? ¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÄÍ¡§¤³¤³¤Ç¡¢40Ç¯Íè¤ÎËÍ¤é¤Î´Ø·¸À¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡£
ËÙÆâ¡§¤½¤¦¡£ÌÀÉ×¤È¤Ï40¿ôÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢µ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÉñÂæ¤Ç½é¶¦±é¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇÏ¯ÆÉ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÂçÄÍ¡§¤½¤³¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«(¾Ð)
¡½¡½ËÙÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Øµ´Ê¿¡Ù¤Îµ´Ê¿Ìò¤È¶¦¤Ë¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Î¸ì¤ê¤âÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤Æþ¤ì¤Ï?
ËÙÆâ¡§¸µ¡¹ÃÓÇÈÀµÂÀÏºÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê»êÊ¡¤Î»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Î¿©ÄÌ¤Ö¤ê¤Ë¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌÜ¹õ¤Î¡Ö¤È¤ó¤¡×¤ä¡¢¶äºÂ¤ÎÍÎ¿©²°¡Ö¤ß¤«¤ï¤ä¡×¤ò½ä¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÍ¡§ËÍ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë²Ã¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ï¸µ¡¹¾®Àâ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤âÁ´Éô¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¸¥×¥·¡¼¡¦¥¥ó¥°¥¹¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¥¤¥·¥ç¥ó¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿´¤Î¸¹¤¬¥Ö¥Ö¥Ö¤Ã¤ÈÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢º¸ÇÏÇ·½õ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤Ìò¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íÁ¥½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«?¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½º£²ó¤Î±éÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÜ½ê¡¦ºù²°Éß¡×¤Ï¡¢º¸ÇÏÇ·½õ¤Î½éÎø¤¬¼´¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÙÆâ¡§ÀµÄ¾¡¢¡Ö¤³¤ÎËÜ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤À!¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤À¤±¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Û¥í¥Û¥í¤Ã¤È¤¯¤ë¾ð½ï¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£µ»ÎÌ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÆñ¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þÅÀ¤Ç¡Öµã¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¹¤Ç¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Á´°÷¤½¤í¤Ã¤¿¤é¤µ¤é¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÍ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
¡û¤É¤ì¤À¤±Ç¾Æâ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë³¨¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ë¤«
¡½¡½º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤ê±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤«¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÙÆâ¡§¤â¤Á¤í¤óËÜ¤À¤±¤Ç½½Ê¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤¬¸«»ö¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢·ë¹½µ®½Å¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÀÉ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ç¥«¤¤¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î¹â¤µ¤ò¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤«(¾Ð)¡£¡Ö¥×¥í¤Îµ»¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
¡½¡½Ï¯ÆÉ·à¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÄÍ¡§¼«Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê´Ö¼Ü¤Ç¥»¥ê¥Õ¤¬¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤ä¥¢¥Ë¥á¤È°ìÈÖ°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Çµã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢µã¤±¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤Î¼«Í³¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÇ¾Æâ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë³¨¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¡£
ËÙÆâ¡§¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤â¡¢ÌÀÉ×¤Ï¤¹¤´¤¯´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£
ÂçÄÍ¡§¤½¤³¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤À!¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å³ê¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀÄ¹¤¯´Ö¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¡Ö¥®¥å¥Ã¡×¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö´Ö¤Î¶Â±ã¡×¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í!
ËÙÆâ¡§¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Î¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤¿»þ¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¯ÆÉ·à¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë³¨¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤½¤³¤Ë¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡Ä¡£
¡½¡½¤»¤Ã¤«¤¯¤´ËÜ¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ËìÔÂô¤¹¤®¤Þ¤¹(¾Ð)!
ËÙÆâ¡§(¾Ð)¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾ð·Ê¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥ê¥Ï¤Ç¤â¾¯¤·ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯Í½´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÍ¡§À¸¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ô¥¢¥Î¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×
¡½¡½Ä¹Ç¯¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¡×¤ÇÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï?
ÂçÄÍ¡§¤³¤ÎËÙÆâ¸Íº¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤³¤Î¤³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤«¤é´û¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Èà¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼ã¤¤»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£ËÍ¤Ï¥¬¥¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¼Çµï¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í?¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÀèÇÚ¤ÈÄ¹Ç¯¤´°ì½ï¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö²¶¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤¦¡¢Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£
ËÙÆâ¡§ÌÀÉ×¤Ï¤Í¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤Æ¡£¼ã¤¤»þ¤«¤é¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿Í¤Ç¡¢½Å¸ü¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢ËÍ¤ÏÆóËçÌÜÈ¾¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¼Çµï¤¬¼ã¤¹¤®¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà¤¬¤º¤Ã¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë°ì¤Ä¤º¤Ä¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤ÎÂç¿Í¤ÎÌò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¡ÖÊ¿Â¢¡×¤È¡Öº¸ÇÏÇ·½õ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë´î¤Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¸å¡¢ÌÀÉ×¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÄÍ¡§ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡È¼ãÂ¤¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¡É¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¿Í¤È¸À¤¨¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸Íº¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢·è¤·¤Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÆ¨¤²¤º¡¢¤ª¼Çµï¤Î¿Ä¤À¤±¤ò¡¢¥¹¥Ã¤È¤¤¤¤²»¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤»¤ë¿Í¡£¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¼çÌò¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£º£¤ÎÈà¤Ë¤Ï¡¢40Ç¯Ê¬¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬êþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Çµï¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÊ¿Â¢¤Î¿¼¤ß¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÙÆâ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Ë«¤á¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤(¾Ð)?¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤È±³¤Ã¤Ý¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¡£
ÂçÄÍ¡§¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤À¤è¡£
ËÙÆâ¡§¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¡ÖÂçÄÍÌÀÉ×¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖËÙÆâ¸Íº¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤Í¡£¿Í¤ò¥®¥ã¥°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è(¾Ð)
ÂçÄÍ¡§°ì¼ï¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¤è¡£
ËÙÆâ¡§¤½¤ì¤³¤½¡Ø¿À¡¹¤Î»³Îæ¡Ù¤«¤é¡ØMETAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY¡Ù¤Ë¡Ø¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡Ä¤È¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÉ¬¤ºËÍ¤ÎÊý¤¬¼ã¤¤Ìò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¡¢Èà¤ÎÊý¤¬ËÍ¤è¤ê¤â2¤Ä¼ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÂçÄÍ¡§ËÍ¤¬66¤Ç¡¢Èà¤¬68¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ËÙÆâ¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤é¤è¤ê¤µ¤é¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¼Í¥³¦¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÂçÄÍ¡§¤½¤¦¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£
¡ûÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ»¹ç¡Ö³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¡½¡½º£²ó¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤âÄ©ÀïÅª¤Ê»î¤ß¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÙÆâ¡§ËÍ¤Î°áÁõ¤Ï¡¢ÃåÊªÁÇºà¤Î¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÍ¡§º¸ÇÏÇ·½õ¤â»Â¿·¤Ç¤¹¤è¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤Í¡£
ËÙÆâ¡§ÉáÄÌ¤Î¡Öµ´Ê¿¡×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÂçÄÍ¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
ËÙÆâ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¼ã¤¤¿Í¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÍ¡§ËÍ¤¬Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î¼ã¤¤º¢¡¢°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¼çºË¤Î·àÃÄ¤³¤Þ¤ÄºÂ¤Ç¡¢¡ØÆ¬ÄË¸ª¤³¤êÈõ¸ý°ìÍÕ¡Ù¤È¤¤¤¦´úÍÈ¤²¸ø±é¤ò¡¢ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£ËÍ¤âÀÚÉä¤â¤®¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤Ò¤È¸À¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð?
ËÙÆâ¡§¤ß¤ó¤Ê¿´¤ÎÃæ¤ËÎÉ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ëµ¤«¤é¸«¤ë¤È¤½¤ì¤¬°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ´Ê¿¤â²áµî¤Ï¤Ê¤é¤º¼Ô¤Ç¡¢¸µ¡¹°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ã¤¤¿Í¤â¿Í¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÍ¡§¿Í´Ö¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¿ÊÊâ¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»þÂå·à¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¸½Âå·à¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£ËÜ¼Á¤ò¸«¤ì¤ÐÏÂÉþ¤òÃå¤Æ¤è¤¦¤¬¡¢ÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤è¤¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎËÂ¤®½Ð¤¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¡£ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¤ËÊ¹¤±¤ë°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¹¾¸Í¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¥¹¥Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÍ¡§¤³¤³¤Ï¡¢ºÂÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤ÈÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ(¾Ð)
ËÙÆâ¡§¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó²ñ¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤!
¡û¸ø±é¾ðÊó
»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë presents ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏ¯ÆÉ·à¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢ ËÜ½ê¡¦ºù²°Éß¡Ù
ÆüÄø¡§1·î29Æü(ÌÚ)Ìë¸ø±é¡¿30Æü(¶â)Ãë¡¦Ìë¸ø±é(Á´3¸ø±é)
¢¨ÂçÄÍÌÀÉ×¤Ï30ÆüÃë¡¦Ìë¸ø±é¤Î¤ß½Ð±é
²ñ¾ì¡§ÀõÁð¸ø²ñÆ²
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡§ ³Æ²ó³«ºÅÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÊ 30,000±ß¡¿SÀÊ 15,000±ß¡¿AÀÊ 10,000±ß
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÈ¯ÇäÃæ
ÅÏî´Îè»Ò ±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¡¢¿·Ê¹¼Ò¡¢WEBÊÔ½¸Éô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢WEB¡¢»¨»ï¡¢·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¾¦ÉÊ¥í¥´¤ÎÉ®Ê¸»ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤â¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
