¡¡ÅêÉ¼½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ¼Ëö¤ÇÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡ÖÅÅ»ÒÅêÉ¼¡×¤¬Éü³è¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿×Â®¤ÇÀµ³Î¤Ê³«É¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢£²£°£°£²Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢µ¡´ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Î£ÁÏÀ¡Ï³«É¼»þ´Ö¤òÂçÉý¸º¡Äµ¿ÌäÉ¼¡¦Ìµ¸úÉ¼¤Ê¤¯¤¹
¡¡ÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»Ô¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤È»ÔµÄÊä·çÁªµó¤ÇÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢½ñ¤´Ö°ã¤¤¤Ë¤è¤ëµ¿ÌäÉ¼¤äÌµ¸úÉ¼¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤ä¡¢³«É¼ºî¶È¤òÃ´¤¦¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£»Ô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¿¦°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÆâ£±£¶¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ë·×£²£°£°Âæ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¸õÊä¼ÔÌ¾¤ò¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤ÇÁª¤Ö·Á¼°¤ÇÉ¼¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³«É¼¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿£Õ£Ó£Â¥á¥â¥ê¡¼¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«É¼ºî¶È¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ÏÁ°²óÁª¤è¤ê£´£°Ê¬Ã»¤¤£±»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Ã´Åö¿¦°÷¤ÏÁ°²óÁª¤Î£³Ê¬¤Î£±¤Î£²£·¿Í¤Ë¸º¤ê¡¢ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â£´Ê¬¤Î£±¤Ë½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤Ë¤â¤ª¤ª¤à¤Í¹¥É¾¤Ç¡¢¥¢¡¼¥È¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±»Ô¤Î½÷À¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï¡ÖÏ·´ã¤Î¤¿¤áÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ï²èÌÌ¤¬Âç¤¤¯¸«¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ï£°£²Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅÅ»ÒÅêÉ¼ÆÃÎãË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬É¬Í×¤Ê¾òÎã¤òÀ©Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÅÅ»ÒÅêÉ¼¤¬²¬»³¸©¿·¸«»Ô¤Î»ÔÄ¹Áª¤È»ÔµÄÁª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«É¼»þ´Ö¤Ï£²£µÊ¬¤Ç¡¢Á°²óÁª¤«¤é£´»þ´ÖÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ìµ¸úÉ¼¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÍÛêÆí»Ô¤ÇÅÅ»ÒÅêÉ¼¤¬Éü³è¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬£²£°Ç¯¤Ë±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï°ÂÁ´À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑµ¡ºà¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿»ÔÈÎÉÊ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤âÍøÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Æ³Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤ËÂ³¤¯¼«¼£ÂÎ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Ï£³·î£±ÆüÅê³«É¼¤ÎÄ®Ä¹Áª¤ÈÄ®µÄÊäÁª¤Ç½é¤á¤ÆÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ä®Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º×¤ê²ñ¾ì¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò»È¤Ã¤¿ÌÏµ¼ÅêÉ¼¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î£²£±Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤Î½÷À¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¹áÀî¸©Á±ÄÌ»û»Ô¤â¼¡¡¹²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤ä»ÔµÄÁª¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁªµóÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤Âó¿£Âç¤Î²ÏÂ¼ÏÂÆÁ¶µ¼ø¡ÊÀ¯¼£³Ø¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Ë¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¤äÍ¸¢¼Ô¤¬ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢µ¡ºà¤È±¿ÍÑÌÌ¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÉáµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î£ÂÏÀ¡Ïµ¡´ïÉÔÄ´¤ËÉÔ°Â»Ä¤ë¡ÄÂ¿³ÛÈñÍÑ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ËÉéÃ´
¡¡ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ï¡¢£±£¶Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë£±£°¼«¼£ÂÎ·×£²£µÁªµó¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£²£´Ç¯¤Ë»ÍÛêÆí»Ô¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶õÇò´ü´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤Î¿®ÍêÀ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡£°£³Ç¯¤Î´ôÉì¸©²Ä»ù»ÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢½¸·×ÍÑ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬²áÇ®¤·¡¢Í¸¢¼Ô¤¬ºÇÄ¹£±»þ´Ö£²£³Ê¬ÅêÉ¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÅêÉ¼½ê¤Ë¤¤¤¿£±£°£°£°¿ÍÄ¶¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Â¿¿ô¤¬¼«Âð¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££°£µÇ¯¤ËºÇ¹âºÛ¤ÇÁªµóÌµ¸ú¤¬³ÎÄê¤·¡¢ºÆÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÁªµó¤Ç¤â¡¢µ¡ºà¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ÎÆ³Æþ¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢»ÍÛêÆí»Ô¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£³·î¤ËÅÅ»ÒÅêÉ¼¤òÍ½Äê¤¹¤ëµÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Î³ØÆ¸»Ù±ç°÷¤Î½÷À¡Ê£·£°¡Ë¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤¬ÍðÎ©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î²èÌÌ¤ËÂ¿¿ô¤Î¸õÊä¼ÔÌ¾¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÅêÉ¼¤·¤¿¤¤¸õÊä¼Ô¤ò´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áª¤Ù¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈñÍÑ¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î³ÎÊÝ¤À¤±¤ÇÌó£´£µ£°£°Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎµÆþÅêÉ¼¤À¤Ã¤¿£²£°Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤ÎÁªµóÈñÍÑ¤ÏÁí³Û¤ÇÌó£±£¶£¶£°Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñÉáµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÀìÍÑµ¡ºà¤Î¥ê¡¼¥¹ÈñÍÑ¤Î¾å¾º¤ä¹¹¿·Ää»ß¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁ´£±£°¼«¼£ÂÎ¤¬£±£¶Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃæ»ß¤·¡¢½¾Íè¤ÎµÆþÅêÉ¼¤ØÌá¤·¤¿¤Î¤â¡¢Â¿³Û¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ëÎã¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î»Ø¿Ë¤ò£²£´Ç¯¤Ë´ËÏÂ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤âÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç³«È¯²ñ¼Ò¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤¿²»À¼°ÆÆâµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£³«È¯ÈñÍÑ¤òÀá¸º¤·¤ÆÉáµÚ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤ÎÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÏÁõÃå¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¸õÊä¼ÔÌ¾¤ò¤â¤È¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²»À¼µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÏÅÀ»úÅêÉ¼¤«ÅêÉ¼½ê¿¦°÷¤¬ÂåÉ®¤¹¤ë¡ÖÂåÍýÅêÉ¼¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÅÅ»ÒÅêÉ¼¤Ï¡¢¼«½ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ã³²¼Ô¤é¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»ë³Ð¾ã³²¼ÔÃÄÂÎÏ¢¹ç¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎµÈÀôËÀ²¡¦¾ðÊóÉôÄ¹¤Ï¡Ö»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾ã³²¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÁªµó¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡×Ë¾¤àÀ¼¤â
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµÆþ¤·¤ÆÅêÉ¼È¢¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ö¼«½ñ¼°¡×¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£Í¸¢¼Ô¤ÈµÄ°÷¤ÎÁÐÊý¤Ë¡ÖÀ¯¼£²È¤ÏÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤¬ÉáµÚ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÔÈÎ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò³èÍÑ¤¹¤ëº£²ó¤ÏÄêÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎÓÁíÌ³Áê¤Ïº£·î£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£Á´¹ñÅª¤Ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áª¤âÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤«µÄÏÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÀ¯Áª¤ÈÃÏÊýÁª¤ÇÅêÉ¼ÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤»öÎã¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡×¤Î²ò¶Ø¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¡¢´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤Ë¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤äÅêÉ¼¤ÎÈëÌ©¤ÎÊÝ»ý¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢µÄÏÀ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Áªµó»öÌ³¤òÃ´¤¦¼«¼£ÂÎ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ï£±£¹£¹£´Ç¯¤ÎÌó£³£²£¸Ëü¿Í¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤ÏÌó£²£¸£±Ëü¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¸í¸òÉÕ¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ëÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÎ¾Î©¤¹¤ëÅêÉ¼´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¯¼£Éô¡¡ÅÄÂ¼Ä¾¹¡¢µÜºê»Ù¶É¡¡»³ÈªÁÔµ¯¡Ë
¡Î¾ðÊóÅª·ò¹¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Ï¥Ñ¡¼¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¥ó¥°
¡¡É¸Åª¤È¤¹¤ë¹ñ¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤òÎ®¤·¡¢À¤ÏÀ¤òÁàºî¡¦Í¶Æ³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö±Æ¶Á¹©ºî¡×¤Î¼ê¸ý¤Ï¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸Åª¹ñ¤Ë¡Ö±Æ¶Á¹©ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤ò¤¢¤¨¤ÆÎ®¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë¡ÖÂ¾¹ñ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤»¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿±Æ¶Á¹©ºî¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ê¸ý¤ò¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡×¡ÊÇ§¼±²þ¤¶¤ó¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢£Á¹ñ¤¬£Â¹ñ¤ÎÁªµó¤Ë²ðÆþ¤·¤è¤¦¤Èµ¶¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£Á¹ñ¤¬µ¶¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤âÎ®¤·¤Þ¤¹¡££Á¹ñ¤¬±Æ¶Á¹©ºî¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ£Â¹ñÆâ¤Ë¹¤Þ¤ë¤È¡¢µ¶¾ðÊó¼«ÂÎ¤Ë¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤ÏÁªµó·ë²Ì¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£