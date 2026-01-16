ÍÀ¹â¤Î¥â¥ì¥Á¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È·ÀÌó¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤ºÇ¹â¡×
¡¡°¦ÃÎ¡¦ÍÀ¹â¤Î¥â¥ì¥Á¡¦¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ìÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬16Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¡¢98¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇÂ®147¥¥í¤òÅê¤²¤ë±¦Åê¼ê¡£ºòÇ¯10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12·î¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¤òÂ¨·è¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï²Æ¤´¤í¤«¤é»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÂçÄÍ¸×Ç·²ð¡¦¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÂÎ³Ê¤ä¡¢»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ëÊÑ²½µå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¡£¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤«¤é»°¿¶¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£