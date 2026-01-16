·ÄÂç¡¦¾ï¾¾¹ÂÀÏº¤¬¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡Ö°ìÊâ°ìÊâ¤Ï¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡ÊÆ¶âÍ»¶È³¦Âç¼êÆâÄêÃÇ¤êMLBÄ©Àï
¡¡·ÄÂç¤Î¾ï¾¾¹ÂÀÏº³°Ìî¼ê¡Ê4Ç¯¡á·Ä±þ¾ÅÆîÆ£Âô¡Ë¤¬16Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ò¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÖChicago Cubs(@Cubs)¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢92¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ä±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£3Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4Ç¯½Õ¤Ï¼ç¼´¤È¤·¤Æ14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£½©¤â12»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.279¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯10·î23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤òÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ç²á¤´¤·¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¡¢°ìÈÌ½¢¿¦¤È¤·¤ÆÊÆ¶âÍ»¶È³¦Âç¼ê¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Âà¤·¤ÆÌ´¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¢¡¾ï¾¾¡¡¹ÂÀÏº¡Ê¤Ä¤Í¤Þ¤Ä¡¦¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë10·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®1¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¾®4¤«¤é¾®6¤Þ¤Ç¤Ï»°°æÊª»º¤Ë¶Ð¤á¤ëÉã¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥é¥¤»Ô¤Ëºß½»¤·¤¿¡£·Ä±þ¾ÅÆîÆ£ÂôÃæ¡¢Æ±¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄÂç¤Ç¤Ï3Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¡£Âº·É¤¹¤ë¿Í¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¾Ú·ôÉôÌç¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥°¥ë¡¼¥×Åý³ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥¤¥¹»á¡££Ô£Ï£Å£É£Ã¤Ï990ÅÀËþÅÀ¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÁÆ¤Ë¤·¤ÆÌî¤À¤¬ÈÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢92¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£