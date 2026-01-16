東京都杉並区のアパート前で、部屋の明け渡しの強制執行手続きに訪れた男性２人が刺されて死傷した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された職業不詳の男（４０）が調べに、「２人を刺した後、自分も死のうと思い、部屋でトイレットペーパーを燃やした」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は、男が自暴自棄になって事件を起こしたとみている。

同庁は１６日、死亡したのは神奈川県海老名市東柏ヶ谷、家賃保証会社社員の小栗寿晃（としあき）さん（６１）と発表した。

発表によると、男は１５日午前１０時過ぎ、杉並区和泉のアパート前の路上で、小栗さんの背中と東京地裁の６０歳代の男性執行官の胸を包丁で刺し、殺害しようとした疑い。執行官は軽傷だった。

男は家賃数十万円を滞納しており、現場には執行官や立会人、運搬業者ら計１０人が訪れていた。部屋には執行官ら５人が向かったが、対応した男が抱えていた段ボール箱から黒煙が出ていたため退避。小栗さんは路上で待機していたところ、包丁を持って出てきた男に刺されたとみられる。

捜査関係者によると、男は２人を襲った後、部屋に戻っており、その際にトイレットペーパーに火をつけたと説明。「煙を吸って苦しくなり、こんな死に方は嫌だと思って外に出た」と話している。男は現場から約５７０メートル離れた路上で警察官に取り押さえられた。

段ボール箱にはカセットコンロ用ガスボンベや金属片、固形燃料が入っていたという。同庁は強制執行に抵抗するため、ガスボンベにも引火させようとしたとみて、１６日午前から部屋の現場検証を行い、詳しい経緯を調べている。