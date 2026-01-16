¡ÚDeNA¡Û½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ê¤É¿·ÀïÎÏ¤â¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤ÏÁ´°÷¥Õ¥¡¡¼¥àÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï16Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤é¤Ï°ì·³¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î2ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¼çÎÏ¤ä¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ÀïÎÏ¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤ä¸Å»ÔÂºÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯ÅÙ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤â°ì·³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼Á´°÷¤¬¥Õ¥¡¡¼¥àÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹
¢£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú°ì·³¡§µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¡Û
¡ÒÅê¼ê21Ì¾¡Ó
¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨(¿·ÆþÃÄ)
Åì¹î¼ù
ÃÝÅÄÍ´°ËÀªÂçÌ´
»³粼¹¯¹¸
ºäËÜÍµºÈ
Æþ¹¾ÂçÀ¸
µÈÌî¸÷¼ù
Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº
¼ÄÌÚ·òÂÀÏº
¶¶ËÜÃ£Ìï
¼ã¾¾¾°µ±
¿¹¸¶¹¯Ê¿
ÃæÀîñ¥
ÀÐÅÄÍµÂÀÏº
ÃæÀî¸×Âç
¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î
ÇÏ¾ì»©Êå(¿·ÆþÃÄ)
¥ë¥¤¡¼¥º(¿·ÆþÃÄ)
¥³¥Ã¥¯¥¹(¿·ÆþÃÄ)
¥ì¥¤¥Î¥ë¥º(¿·ÆþÃÄ)
¡ÒÊá¼ê5Ì¾¡Ó
¾¾Èø¼®²¸
¸ÍÃì¶³¹§
»³ËÜÍ´Âç
¸Å»ÔÂº(¿·ÆþÃÄ)
¶åµ´Î´Ê¿
¡ÒÆâÌî¼ê8Ì¾¡Ó
ÎÓÂö¿¿
ËÒ½¨¸ç
µþÅÄÍÛÂÀ
Åû¹á²ÅÃÒ
»°¿¹Âçµ®
ÀÐ¾åÂÙµ±
µÜ粼ÉÒÏº
ÅÄÆâ¿¿æÆ
¡Ò³°Ìî¼ê7Ì¾¡Ó
ÅÙ²ñÎ´µ±
º´Ìî·ÃÂÀ
¾¡Ëô²¹»Ë
°æ¾å°¼ÅÐ
³á¸¶¹·´õ
²ÜÌ¾Ã£É×
¥Ò¥å¥ó¥á¥ë(¿·ÆþÃÄ)
¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¡§²Å¼êÇ¼¥¥ã¥ó¥×¡Û
Åê¼ê¡¡¡§21Ì¾
Êá¼ê¡¡¡§4Ì¾
ÆâÌî¼ê¡§11Ì¾
³°Ìî¼ê¡§4Ì¾
¢£2026Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×³µÍ×
¡Ú°ì·³¡Û
2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¡Á2·î23Æü(½Ë¡¦·î)
¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¹ÌîÏÑ
2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¡Á2·î22Æü(Æü)
²Å¼êÇ¼Ìîµå¾ì