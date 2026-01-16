DeNA¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¤¿¤Á¤ÈÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¡Ú¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï16Æü¡¢½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Áª¼ê¤é¤Ï°ì·³¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î2ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥­¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ì·³¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¼çÎÏ¤ä¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ÀïÎÏ¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤ä¸Å»ÔÂºÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯ÅÙ¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¤â°ì·³¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼Á´°÷¤¬¥Õ¥¡¡¼¥àÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹

¢£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼

¡Ú°ì·³¡§µ¹ÌîÏÑ¥­¥ã¥ó¥×¡Û

¡ÒÅê¼ê21Ì¾¡Ó
¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨(¿·ÆþÃÄ)
Åì¹î¼ù
ÃÝÅÄÍ´°ËÀªÂçÌ´
»³粼¹¯¹¸
ºäËÜÍµºÈ
Æþ¹¾ÂçÀ¸
µÈÌî¸÷¼ù
Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº
¼ÄÌÚ·òÂÀÏº
¶¶ËÜÃ£Ìï
¼ã¾¾¾°µ±
¿¹¸¶¹¯Ê¿
ÃæÀîñ¥
ÀÐÅÄÍµÂÀÏº
ÃæÀî¸×Âç
¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î
ÇÏ¾ì»©Êå(¿·ÆþÃÄ)
¥ë¥¤¡¼¥º(¿·ÆþÃÄ)
¥³¥Ã¥¯¥¹(¿·ÆþÃÄ)
¥ì¥¤¥Î¥ë¥º(¿·ÆþÃÄ)

¡ÒÊá¼ê5Ì¾¡Ó
¾¾Èø¼®²¸
¸ÍÃì¶³¹§
»³ËÜÍ´Âç
¸Å»ÔÂº(¿·ÆþÃÄ)
¶åµ´Î´Ê¿

¡ÒÆâÌî¼ê8Ì¾¡Ó
ÎÓÂö¿¿
ËÒ½¨¸ç
µþÅÄÍÛÂÀ
Åû¹á²ÅÃÒ
»°¿¹Âçµ®
ÀÐ¾åÂÙµ±
µÜ粼ÉÒÏº
ÅÄÆâ¿¿æÆ

¡Ò³°Ìî¼ê7Ì¾¡Ó
ÅÙ²ñÎ´µ±
º´Ìî·ÃÂÀ
¾¡Ëô²¹»Ë
°æ¾å°¼ÅÐ
³á¸¶¹·´õ
²ÜÌ¾Ã£É×
¥Ò¥å¥ó¥á¥ë(¿·ÆþÃÄ)

¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¡§²Å¼êÇ¼¥­¥ã¥ó¥×¡Û
Åê¼ê¡¡¡§21Ì¾
Êá¼ê¡¡¡§4Ì¾
ÆâÌî¼ê¡§11Ì¾
³°Ìî¼ê¡§4Ì¾

¢£2026Ç¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×³µÍ×

¡Ú°ì·³¡Û
2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¡Á2·î23Æü(½Ë¡¦·î)
¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¹ÌîÏÑ

¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¡Û
2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¡Á2·î22Æü(Æü)
²Å¼êÇ¼Ìîµå¾ì