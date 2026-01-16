UGREEN¤Ë¡Ö¤Û¤Ü1,000±ß¤ÎÀÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥Þ¥¦¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸«¤Æ¡ª
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯1·î16Æü¤Ï¡¢¤Û¤Ü1,000±ß¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¹©³Ø¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¤Ë5¥Ü¥¿¥ó¡Ü3ÃÊ³¬DPI¤ÈÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡¢UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡Ö2.4G ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¥Ü¥¿¥ó¡õ1600DPI¤òÈ÷¤¨¤¿UGREEN¤Î¹â¥³¥¹¥ÑÌµÀþ¥Þ¥¦¥¹¤¬¡¢17¡ó¥ª¥Õ¤Ç²áµîºÇ°ÂÃÍ 1,119±ß¤Ë¡ª
¿Í´Ö¹©³ØÀß·×¤Ë¤è¤ë°®¤ê¤ä¤¹¤µ¤È5¥Ü¥¿¥ó¡¦ºÇÂç1600DPI¤ËÂÐ±þ¤·¤¿UGREENÀ½¡Ö2.4G ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¡¢¸½ºß¡¢Amazon¤Ç17¡ó¥ª¥Õ¤È²áµîºÇ°ÂÃÍ¤Ë¡ª
¼ê¤Î¼«Á³¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Ë±è¤¦¿Í´Ö¹©³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»Ù¤¨¤ë·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎPCºî¶È¤Ç¤âÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.4GHzÌµÀþÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤Áàºî´¶¤ò¼Â¸½¡£¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ÏÄ¶¾®·¿¤ÇËÜÂÎ¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤ÎÊ¶¼º¥ê¥¹¥¯¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤òÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¡£
5¥Ü¥¿¥ó¡Ü3ÃÊ³¬DPI¤Çºî¶È¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª ¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤é¥¹¥Ú¥¢ÍÑ¥Þ¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á
º¸±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¿Ê¤à¡×¡ÖÌá¤ë¡×¤ò´Þ¤à5¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¡£Web±ÜÍ÷¤ä¥Õ¥©¥ë¥ÀÁàºî¤¬²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¸÷³Ø¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏÌÚºà¡¦¼ù»é¡¦¥Î¡¼¥È¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½ÌÌ¤ËÂÐ±þ¡£800¡¿1200¡¿1600DPI¤Î»°ÃÊ³¬Ä´À°¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÌ©ºî¶È¤«¤éÆü¾ï¤Î¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅëºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é1,000±ß¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥¹¥Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯1·î16Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
